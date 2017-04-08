En son referandum anket sonuçları: (8 Nisan)

Anayasa referandumuna 1 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Vatandaşların aklında ise tek bir soru var: Anket sonuçlarında "Evet" mi yoksa "Hayır" mı önde?

Türkiye 16 Nisan günü kritik bir süreçten geçecek. Çıkacak sonuç sonrası Türkiye’nin kaderi değişecek. Vatandaşların merak ettiği konu ise referanduma bir hafta kala anket sonuçları nasıl?

HP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Çorum’da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Teczan burada, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve İl Başkanı Hasan Suvacı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması ve referandum çalışmalarına ilişkin konuşan Tezcan, ‘Evet' propagandası yapanlara devlet imkanlarının seferber edildiğini ancak ‘Hayır' propagandası yapanlara ise tüm yolların kapatıldığını savundu.

‘ANKETLER VAR 53-60 ARASI..'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum anketlerinde ‘Hayır’ın yüzde 53-60 arasında göründüğünü söyledi. Tezcan, şöyle konuştu: “Hayır çıkacağına eminim. Bir defa anketler var. ‘Hayır’ bandı yüzde 53-60 arasında değişiyor. ‘Evet’in bütün gizleme çabasına, tartışmayı başka yöne çekme çabasına rağmen vatandaş bu işi anladı. ‘Tek adama bu kadar yetki verilmez’ diyor vatandaş. Millet, meclisin yetkilerine sahip çıkmak istiyor. Bu işaret, ‘Hayır’ çıktıktan sonra meclisi daha da güçlendiren bir anlayışı ortaya koymak lazım. Bu sonraki iş. Vatandaş, partizan Cumhurbaşkanı istemiyor vatandaş.'

UĞUR DÜNDAR’DA ANKET SONUÇLARI HAKKINDA KONUŞTU

Halk TV’de “Halk Arenası”nı sunan duayen gazeteci Uğur Dündar anket sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uğur Dündar’ın programında referandum öncesi anket şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalardan Gezici anket şirketinin yapmış olduğu açıklamalardan bahsedildi. Dündar, Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'nin, kendisine attığı mesajda ”Sandığa katılım yüksek olursa ‘Hayır’ en az yüzde 52 çıkar” dediğini açıkladı.