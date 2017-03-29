Referanduma günler kaldı vatandaşlar son anket sonuçlarını merak ediyor. Referandum anketleri hangi seçeneği işaret ediyor? Yapılan en son anketlere göre evet mi hayır mı önde? İşte en son referandum anket sonuçları...

En son referandum anketleri: Anket sonuçlarına göre evet mi hayır mı kazanacak?

Referanduma günler kaldı vatandaşlar son anket sonuçlarını merak ediyor. Referandum anketleri hangi seçeneği işaret ediyor? Yapılan en son anketlere göre evet mi hayır mı önde? İşte en son referandum anket sonuçları...

Referandum için büyük gün 16 Nisan, Türkiye’nin geleceği için önemli bir nokta olacak bu tarihte Anayasa değişikliği referandumundan hangi sonuç çıkacak sorusu merak ediliyor. Referandumda evet mi hayır mı çıkacağı hakkında birçok anket sonucu paylaşılıyor, işte en güncel referandum anketleri…

SONAR REFERANDUM ANKETİ

Yüz yüze görüşerek farklı illerde toplamda 5 bin vatandaşla yapılan görüşmeler sonucunda Hakan Bayrakçı'nın başında bulunduğu SONAR, ‘Evet' oylarının yüzde 49, ‘Hayır' oylarının ise 51 olduğunu duyurdu. Artı / Eksi yüzde 1.34 hata payı veren şirket araştırmasını 10 ve 24 Mart tarihleri arasında yaptığını açıkladı.

KONSENSUS REFERANDUM ANKETİ

Elimize ulaşan en son referandum anketi… HAYIR %51,2 pic.twitter.com/aRUMEkL1ZQ — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 25 Mart 2017

THEMİS REFERANDUM ANKETİ

THEMİS Araştırma Şirketi, 10-18 Şubat tarihleri arasında anket çalışması yaptı. Çalışmada kararsızlar dağıtılmadan önce ‘hayır' yüzde 45,2; ‘evet' yüzde 33,2; söylemeyenler yüzde 13,3; oy kullanmayanlar yüzde 8,3 olarak belirlendi. Oy kullanmayanlar ve oyunu söylemeyenler dağıtıldığında Hayır yüzde 57.6, Evet ise yüzde 42.4 olarak belirlendi.

GEZİCİ REFERANDUM ANKETİ

Şirket, yaptığı araştırma sonucunda ‘Hayır'ın % 51.1 olduğunu ve sandığa katılım olması durumunda referandumda ‘Hayır'ın oranının % 53.9'a çıkacağını bildirdi.

AVRASYA REFERANDUM ANKETİ

26 il ve ilçelerinde 4060 kişiyle yapılan araştırmada “Bugün seçim olsa hangi parti oy verirdiniz” ve “Referandumda ne oyu kullanacaksınız” soruları soruldu. Araştırma sonucunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 45.2, CHP yüzde 29.9, MHP yüzde 11.8 ve HDP yüzde 10.7 oy alacağı tahmin edildi.

Araştırma sonucunda ‘Evet'in oranı yüzde 30, ‘Hayır'ın oranı yüzde 38.8, kararsızların oranı 17.1 ve oy kullanmayacaklarının oranı yüzde 14.1 oldu. Kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında ise yüzde 43.6 ‘Evet', yüzde 56.4 ‘Hayır' oranı ortaya çıktı.

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