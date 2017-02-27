Engelli genç kız artık dışarıya çıkamayacak

Konya’da iki ay önce akciğer kanserinden babasını kaybeden 26 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli genç kızın akülü arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Konya’da iki ay önce akciğer kanserinden babasını kaybeden 26 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli genç kızın akülü arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şems Caddesi üzerinde bulunan Mumcuoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Hasan Çek, apartmanın girişine koydukları ablası zihinsel ve bedensel engelli Dürdane Çek’in (26) engelli aracının yerinde olmadığını fark etti. Eve girdikten sonra annesi Sevim Çek’e engelli arabasının nerede olduğunu sormayı unutan Hasan Çek, sabah uyandığında da yerinde göremediği aracı annesine sordu. Kızının engelli aracının yerinde olduğunu düşünen anne Sevim Çek, aracı apartman girişinde göremeyince çalındığını anlayarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Engelli aracı olmadan dışarıya çıkamaz”

İki ay önce eşini akciğer kanserinden kaybeden 60 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevim Çek, zihinsel ve bedensel engelli kızını engelli aracı olmadan dışarı çıkaramayacağını söyledi. Anne Çek, 26 yaşındaki kızının doğduğundan beri zihinsel ve bedensel engelli olduğunu ifade ederek, “Doğduğundan beri zihinsel ve bedensel engelli. Akşam çocuğum eve geldi. Sabah bana dedi ki arabayı birine mi verdin? Ben de baktım aşağıya kimseye vermedim oğlum dedim. Sonra polisi aramak zorunda kaldım” dedi.

“Merhamet edip getirirlerse şikayetimden vazgeçerim”

Engelli aracını devletin verdiğini belirten anne Sevim Çek, “Arabanın iyisiydi. Araba 6 ya da 7 senedir bizde. Araba olmazsa kızım yürüyemez, hiçbir yere gidemez. Hastaneye, doktora gidiyor. Araba olduğu zaman büyük kardeşi gezdiriyordu. Şimdi araba yok, sürekli evde kalacak. Götürebilecek kimse yok. Çalanların bir an önce getirmesini istiyorum. Her kim aldıysa merhamete gelsin getirsin. Merhamet edip getirirse şikayetimden vazgeçerim. Merhamet etmezse polis bulursa şikayetçi olurum” diye konuştu.

İHA