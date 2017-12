Engelli rampasına park eden sürücüye not kağıtlı ders

İzmir’de engelli rampasına park eden şahıs, aracının yanına geri döndüğünde otomobilinin not kağıtlarıyla kaplandığını görünce şoke oldu. Engellilere karşı duyarsız davranan şahsın arabasını, 'post it' denilen not kağıtlarıyla kaplayan Youtuber Semih Uyulgan’a, çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Konak ilçesine bağlı Alsancak semti, ilginç bir ‘ders verme' olayına sahne oldu. Çektiği videolarla çok sayıda izleyici kitlesine ulaşan Semih Uyulgan isimli Youtuber, bu kez de engelli rampalarına park eden araçları markajına aldı.

Uyulgan, Kordon boyunda engelli rampasına park eden bir aracı ‘post it’ denilen not kağıtlarıyla kaplamaya başladı. Uyulgan'a, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Kısa süre içerisinde onlarca kişi şahsın otomobilini not kağıtlarıyla kaplarken, yoldan geçen vatandaşlar da o anları cep telefonlarına kaydetti. Baştan aşağıya kağıtlarla kaplanan otomobilin son halinde ise engelli sembolü ortaya çıkartıldı.

Otomobilin yanına gelen araç sahibi ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Videoda yüzü gizlenen araç sahibi, önce aracındaki kağıtları sökmeye başladı, ardından “Bunu siz mi yapıyorsunuz kardeşim? Verirsin plakayı çektirirsin arabayı” dedi. Şahıs, sadece şoför koltuğuna denk gelen bölümlerdeki kağıtları sökerek alandan uzaklaştı.

(İHA)