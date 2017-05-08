Engin Altay’dan CHP’yi üst akıl karıştırdı iddiası

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Altay, CHP'yi bilinmeyen bir üst aklın karıştırdığını iddia ederken, Bülent Tezcan da, Deniz Baykal'ın önerisinin yüzde 50'yi dağıtacağını söyledi.

Altay canlı yayında yaptığı açıklamada, “Elbette bu partide herkesin belli iddialarda bulunma, belli görevlere gelme, belli görevleri yapma arzusu olabilir. Bu çok saygıdeğerdir. Ama bütün bunları yaparken, partinin kurumsal kimliğini, partinin kamuoyu nezdindeki itibarını gölgeliyorsanız bu olmaz. ” dedi.

“ÇOK SESLİLİK İLE ÇOK DİLLİLİK KARIŞTIRIYOR”

Zaman zaman çok seslilik ile çok dilin karıştırıldığını dasöyhleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sözlerine şöyle devam etti; “CHP kurulduğu günden beri çok sesli bir parti olabilmiştir. Ama zaman zaman partide çok seslilik ile çok dil karıştırılıyor. Özellikle sosyal demokrat partilerin çok sesli olması bir zarurettir. Olmazsa olmazdır. Ama sosyal demokrat parti de olsanız, liberal de, muhafazakar da, komünist parti de olsanız, ne partisi olursanız olun, bir partide çok dil olmaz. O zaman parti olamazsınız. ” dedi.

“BAYKAL ÖNERİSİ YÜZDE 50’Yİ DAĞITIR”

Tarafsız Bölge programının diğer konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise, Deniz Baykal’ın önerisinin yüzde 50’yi dağıtacağını söyledi.

CHP’li Tezcan yaptığı açıklamada, “Bu yüzde 50 bir lider ya da partinin etrafında bir araya gelmedi. Bu dili yakalamazsak ve bu dile uygun bir yol çizmezsek bu yüzde 50 dağılır. ” dedi.