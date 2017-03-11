Enis Berberoğlu: “Bu ilk değil ama Çavuşoğlu’nun durumu daha vahim”

AKP'li Enerji Bakanı'nın geri döndürülen uçağında gazeteci olarak bulunan şimdinin CHP milletvekili Enis Berberoğlu Hollanda krizini Sözcü'ye yorumladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yaşadığı uçak krizinin bir benzeri de Irak ile yaşanmıştı.

2012 yılında dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın uçağına Irak hükümetinin iniş izni vermediğini, o dönemde gazeteci olan Enis Berberoğlu Türkiye’ye duyurmuştu. Şu anda CHP milletvekili olan Berberoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçak krizini “Türkiye’nin düştüğü bu halden büyük üzüntü duyuyorum” şeklinde yorumladı.

Sözcü’ye konuşan Berberoğlu, Enerji Eski Bakanı Yıldız’ın o dönemde Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi ile bir petrol anlaşması yapmak için bölgeye gitmek istediğini, ancak ABD ve Irak Merkezi Hükümeti’nin, böyle bir anlaşmanın Irak’ın bütünlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle bunu engellediklerini söyledi.

Berberoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Daha Atatürk Havalimanı’na giderken Irak Merkezi Hükümeti’nin, Bakan Yıldız’ın uçağına iniş izni vermeyeceğinin bilgileri gelmeye başlamıştı. Ancak Bakan buna karşın uçağı havalandırdı. Yolda iniş izni verilmeyeceği haberi üzerine uçak geri döndürüldü. ”

ÇAVUŞOĞLU’NUN DURUMU DAHA VAHİM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugün yaşadığı durum ise “daha vahim” olduğunu kaydeden Berberoğlu “Bu tip krizlerde diplomatik olarak çözüm bulmakla görevli olan Dışişleri Bakanı’nın böyle bir krizin öznesi olması, bir Türk vatandaşı ve Türk siyasetçisi olarak bana büyük üzüntü veriyor. Hollanda’yı bu tavrından dolayı şiddetle kınıyorum. Fakat AKP Hükümeti’ni de Türkiye’yi Avrupa’dan kopartan bu tip gerilimlere zemin hazırlamasına da büyük endişeyle karşılaşıyorum. Irak gibi ikiye hatta üçe bölünmüş bir devletten görülen muamelenin aynısının şimdi Avrupa’dan da görmek çok vahim.” dedi.