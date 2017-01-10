Erciyes’te 15 kişi mahsur kaldı!

Erciyes Dağı’nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Araçlarında mahsur kalanlar için AFAD ve polis ekipleri çalışma yürüttü.

Erciyes Dağı’nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Araçlarında mahsur kalanlar için AFAD ve polis ekipleri çalışma yürüttü.

Erciyes Dağı'nda yoğun tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar polisten yardım istedi. Yoğun tipi nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı yere ulaşamayan polis ekipleri, AFAD'dan yardım istedi. Hacılar ilçesi üzerinden Erciyes Dağı'nda vatandaşların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

Öte yandan, Develi ilçesinden Kayseri istikametine gelen yaklaşık 15 vatandaş da yoğun tipiden dolayı yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan birisi ile yapılan telefeon görüşmesinde, yoğun tipiden dolayı hareket edemediklerini ve donma tehlikesi yaşadıklarını kaydetti. Ekiplerden yardım isteyen vatandaşlar, yaklaşık 2 saattir mahsur kaldıklarını belirterek, yetkililerden biran önce kendilerini kurtarmalarını istedi. Ekipler Erciyes'e giden Hacılar ve Hisarcık yollarını ulaşıma kapatırken, vatandaşlara ulaşma çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. İHA