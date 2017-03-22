Erdoğan Ankara’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleri ile buluşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray’da Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine hitap ediyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları…

Biz Anadolu basınını Kurtuluş Savaşı’ndan biliriz. Biz Anadolu basınını tek parti dönemine karşı verdiği demokrasi mücadelesinden biliriz. Darbe dönemlerinde herkes susarken konuşma cesaretinden biliriz.

Kıt imkanlarına rağmen yürüttükleri faaliyetlerinden biliriz. Yerel basının gücü demokrasinin gücüdür. Yerel basını reytingle, tirajla ölçmek doğru değildir.

Uydu ve telif masrafları için bu durumun da göz önünde bulundurulmasını faydalı görüyorum. Aynı şekilde kamu ilanları… Yerel basının varlığını sürdürmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz.

Sen Cumhurbaşkanı’na bakanlara kapını kapatıyorsun.

Ülkemize 149 tutuklu gazeteci listesi geldi. Listeye baktık 144’ü terör suçundan cezaevinde. Bunlardan biri Suriye’den bomba düzeneği bile getirmiş.