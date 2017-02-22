Erdoğan’dan ‘sistem’ yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keramet sistemde değil. '10 yıldır işler yürüyor' diyorlar. Birbirlerini yakından tanıyan aynı ekolden insanlar göreve geliyor diye gürültü kopmuyor. Uyum sistemden kaynaklanmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Müteahhitler Birliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı’nın gündeminde ekonomik gelişmeler ve yeni anayasa tartışmaları vardı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Milletimize, iş adamlarımıza, müteahhitlerimize inanıyor, güveniyoruz. 15 Temmuz bir daha göstermiştir ki; öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye göğüslediği saldırılardan, darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir. Aynı durum sizler için de geçerlidir. Bu hassas süreci azimle, dikkatle aşarsanız bir anda karşınıza çok daha büyük fırsatların çıktığını göreceksiniz. Devlet olarak sizlere destek olmak için yeni imkanlar getiriyoruz. Büyük ihalelerdeki teminat sorununu çözeceğine inandığım yeni bir kurumu devreye soktuk. Türkiye varlık Fonu, müteahhitlerimizin projelerine de ciddi bir destek verecektir. Böyle bir adımın atılmış olması, yolumuzu, yolculuğumuzu daha da güçlendirecektir. Yeni ve cazip bir imkan olarak, kamu-özel işbirliği konusundaki tecrübelerimizi diğer ülkelere de yaymamız gerekiyor. Bu yöntem, ulaştırma, sağlık, haberleşme gibi alanlarda da sizi bir adım öteye taşıyacaktır. Son dönemde, terörle, darbeyle, özellikle de kaos denemeleriyle dize getiremedikleri Türkiye’yi ekonomiyle vurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye’nin ekonomik anlamda ciddi hiçbir sorunu yoktur. Dedikoduya falan gerek yok. Açıkçası, küresel ve bölgesel krizler bir anda ortaya çıkmadıkları gibi, öyle bıçakla kesilir gibi de ortadan kaybolmazlar. Bunun için de kendi çözümlerimizi üretmemiz, kendi yollarımızı açmamız gerekiyor. Türkiye Varlık Fonu gibi araçlar, işte bu amaçla hayata geçirildi. Bizim stratejimiz geri çekilme ve içe kapanma değil. Tam tersine ileriye atılma, daha cesur davranmaktır.”

TERÖR OLAYLARINA İLİŞKİN

“ABD ve Avrupa’da meydana gelen terör eylemleriyle bir kez daha görmüş olduk. Bunun için Suriye’de aktif politika yürütüyoruz, Irak’ta söz sahibi olmak istiyoruz. Yeni araçlar, yeni yöntemler arıyoruz. Hamd olsun bu çabalarımız da yavaş yavaş netice almaya başladı. İşverenlerimizin hevesli olduklarını görüyoruz. Bir kez daha özellikle ifade ediyorum, bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur. İleriye, daima ileriye, bunu da kararlı bir şekilde yol alma suretiyle sürdürmeliyiz. Milletimize sözümüz var, inşallah Türkiye’yi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Milletimizin verdiği destek sayesinde önümüze çıkan tüm engelleri birer birer aştık, işte bugünlere ulaştık. Bölgemizde yaşanan kriz sadece bizim için değil, dünyanın tamamında da sürdürülebilir değildir. Fitili ateşlenen sorunların, dünyayı çok kısa bir sürede ateşe boğacağını ABD ve Avrupa’da meydana gelen terör eylemleriyle bir kez daha görmüş olduk. Yüksek sınır duvarlarının arkasında huzur aranamayacağına birçok kez şahit olduk. Bölgemizde yaşanan krizin çözümü topyekun tecrit değildir. Çözüm, buradaki insanların geleceklerini güvence altına alacak eylemleri devreye sokmaktadır. Türkiye bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermektedir, vermeye de devam edecektir.

ÖZAL-DEMİREL , SEZER-ECEVİT ‘KAVGASI’

“Değişim hayatın en önemli gerçeğidir. Millet olarak bizim de geçmişimizde aldığımız dersler ışığında kendimize daha müreffeh bir elecek inşa etmemiz için çalışmamız gerekiyor. Değişimin ülkenin yönetim sisteminden uzak kalması mümkün müdür? Türkiye, çok partili hayata geçtiğinden beri her alanda bir kriz hali içinde yaşamak içinde kalmıştır. Bu kırılgan ortamın ürünü olan istikrarsızlık, vesayet sisteminin en büyük dayanağıdır. Gayri meşru güç odakları, bu çatlaklardan sızarak güç kazanmıştır. İnsanoğlu unutur. Onun için bu gerçekleri hatırlatmakta fayda var. Halbuki bu noktaya durduk yere gelmedik, Türkiye yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki kargaşalarından çok büyük zararlar görmüştür. Darbelerin, muhtıraların yol açtığı kaoslar, ülkemize ağır bir maliyet yüklemiştir. Ne diyor biliyor musunuz? 16 Nisan ile birlikte artık Türkiye’de yasama organı yok diyorlar. Dürüst olun, siyaset eğer dürüst yapılırsa millet sizi bir yerlere getirir. Yürütme, doğrudur sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, yani başkanda toplanıyor. Yargı aynı şekilde konumunu yine koruyor. Yasama da, yürütme de, yargı da var. Bunların hiçbirisinin ortadan kalkması söz konusu değildir. Ama şu gerçeği görmemiz lazım, sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları dahil tek başına sistemi sorgulamak için yeterlidir.

“Özal, Demirel… Bunların nasıl birbirine girdiğini… Sayın Sezer, sayın Ecevit, bunlar dünya görüşleri olarak da birbirine yakın insanlardı. Ama rahmetli Ecevit’in yüzüne anayasa kitapçığı fırlatıldı mı? Fırlatıldı. Ertesi gün döviz ne oldu, malum. Bunu bir kenara bırakabilir miyiz? Özal, Demirel… Bunların nasıl birbirine girdiğini ve Özal’ın Demirel’e söylediklerini bir zahmet hatırlayıversinler. Bunları gördük, bunları yaşadık. Biz bunları görmek istemiyoruz bu ülkede. Beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız başka yolu yok. Bu çalışmada bile anayasa komisyonunda masaların üzerinde nasıl uçuşulduğunu gördünüz. Pet şişelerin nasıl fırlatıldığını gördünüz. Genel Kurul’da aman yarabbi bacak ısırmaktan burun kırmaya kadar… Öbür sistemde bu olmaz mı? Olsa dahi asgariye düşer.”

“KERAMET SİSTEMDE DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin “zaten tek parti yönetimi var” eleştirisine ise “Şu anda başbakanlarımızla süreci uyumlu bir şekilde işletiyoruz. Keramet sistemde değil. ’10 yıldır işler yürüyor’ diyorlar. Birbirlerini yakından tanıyan aynı ekolden insanlar göreve geliyor diye gürültü kopmuyor. Uyum sistemden kaynaklanmıyor” diye yanıt verdi.