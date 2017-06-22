Erdoğan yine CHP liderine yüklendi: İspatlayamazsanız alçaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kahramankazan'da çiftçilerle buluştuğu iftar yemeği sonrası konuştu. Erdoğan FETÖ lideri Fethullah Gülen'e seslenerek "Sıkıyorsa Pensilvanya'dan çık buraya gel" dedi. Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu senin bu adamanın yaptığı bu açıklamayı ıspatlayamazsanız alçaksınız namustan yoksunsunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e şöyle seslendi: “Bu devletten başka devlet yoktur. Yok paralel devletmiş yok şu devletmiş yok bu devletmiş. Bu devletten başka devlet yoktur. Sıkıyorsa Pensilvanya’dan çık buraya gel. Ama onlar kendilerine başka vatan arıyor. Şimdi orada çiftlikte kalıyor ve oradan dünyadaki bütün FETÖ örgütünü yönetiyor. Biz de dost bildiklerimize söylüyoruz verin. Eğer verilmeyecekse gün ola harman ola.”

“15 TEMMUZ GECESİ NEREDEYDİN”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan şöyle dedi:

“15 Temmuz’dan ders çıkarmayanlar var. Birileri şu anda yürüyor. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Benim vatandaşım İstanbul Atatürk Havalimanı’nda F-16’ların, helikopterlerin saldırılarına karşı dururken sen neredeydin? Beyefendi oraya iniyor ve oradan hemen Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gidiyor. Oteller kapalıydı diyor o yüzden Belediye Başkanımıza misafir olduk diyor. Utanmadan sıkılmadan şimdi de bu darbeye kılıf uyduruyor ve ‘Örtülü darbe girişimi’ diyor. Bu kimin lafı Pensilvanya’daki FETO denilen örgüt başının lafı.

“İSPATLAYAMAZSANIZ ALÇAKSINIZ”

Şimdi başka yollara sapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkmış bana 3,5 milyar dolar benim malvarlığım varmış bunu söylüyorlar şimdi. utanmadan sıkılmadan çıkıyor Genel Başkan denilen bu kişi o da diyor ki ‘Namusluyum’ ben diyor. Yahu sen bunu şimdiye kadar çok söyledin. Şimdi bak buradan sesleniyorum. ‘Ey Kılıçdaroğlu senin bu adamanın yaptığı bu açıklamayı ispatlayamazsanız alçaksınız namustan yoksunsunuz. Eğer bizim böyle bir varlığımız malımız olsaydı Türkiye’de bu hizmetleri kimse göremezdi

SÖYLE ONA HADDİNİ BİLSİN

Ey Kılıçdaroğlu o ağzı olup konuşana da söyle de haddini bilsin. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemiyorsa o dönüp dolaşıp bumerang gibi onu bulur. Nerelerden nerelere geldik. Otoyol bitince İstanbul İzmir arası 2 saat 45 dakika arasına düşecek. Biz çalışıyoruz bizim bu millete aşkımız var. Yapacağımız çok iş var bu ülkede. Bunların yapacağı iş de şu iftira. Sürekli iftira atsınlar. İftira at tutmazsa iz bırakır. Ama tutmayacak. Milletimiz bizim kim olduğumuzu gayet iyi biliyor. onun için biz de daha çok çalışacağız daha çok çalışıyoruz.”