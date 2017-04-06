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Erdoğan Balıkesir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’deki evet mitinginde konuşuyor.

14:476 Nisan 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’deki evet mitinginde konuşuyor.
Son güncelleme: 15:0806.04.2017
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