Erdoğan çiftinin düğün davetiyesi 60 bin liraya satışta

4 Temmuz 1978 tarihinde evlenen Emine Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın nikah davetiyesi sahibinden.com’dan satışa çıkarıldı.

Bu yıl evliliklerinin 39'uncu yılını kutlayan çiftin davetiyesine 60 bin TL değer biçildi.

Yaldızlı krem rengi kağıda basılı olan davetiye sade bir tasarıma sahip. Davetiyenin içinde ise “Tayyip ve Emine'nin evlilik merasimlerine katılımınızla şeref vermenizi istirham ederiz” yazıyor. Davet sahibi olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının Ahmet Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın babası Cemal Gülbaran'ın adı bulunuyor. Davetiyeyi internette satışa çıkaran kişi satışı şu notla paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin nikah davetiyeleri. Koleksiyonerler için, oldukça temiz durumdadır.”