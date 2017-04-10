Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da evet mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında milletvekillerin askerlik durumuna da değindi. Erdoğan, "Polisliğe askerliğini kaldırdık. Niye çünkü polislik de askerlik kadar kutsal bir görev. Milletvekilliği de kutsal bir görev askerlik yapmasınlar niye hafife alıyoruz?" diye konuştu.

6 yıl aranın ardından bizi bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Şu topluluğu görünce memnuniyetim, mutluluğum çok daha fazla arttı. Bugün çorum başka, çok başka. Sözlerimin hemen başında geç kalmış bir teşekkürümü iletmek istiyorum. 2002’den beri olduğu, 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bize sahip çıktı. Bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığı makamına seçtiniz. Vefanızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Şu muhteşem atmosfer, 16 Nisan’da da Çorum’un net kararının “evet” olduğunu gösteriyor. Sizlerden bu pazar da yine rekor bir oy oranı bekliyorum. İnşallah Çorum’un bu sefer de dosta güven, düşmana korku salacak bir “evet” oranıyla tarih yazacağına inanıyorum. Öyle bir “Evet” deyin ki, tüm zalimlerin yürekleri titresin. 16 Nisan’da güçlü Türkiye için “Evet” diyor muyuz? (Evet sesleri)

“Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz”

Çorum’da ve tüm Türkiye’de artık sandığın rengi… (Evet sesleri) 16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Kardeşlerim bu vesile ile bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Doğalgaz olmayan ilçelerimize doğalgaz veriyoruz. Öncelikle hanım kardeşlerim bu işin huzurunu yaşayacaklar. Ah ah; rahmetli anam o kömürün çilesini çok çekmişti. Ve apartmanın beş kat altından bizler zaman zaman kömür çıkarsak bile, çoğu zaman çileyi onlar çekerdi. Sadece kömürü getirmekle kalmaz, bir de onların pisliğiyle uğraşırlardı. Şimdi, tüm evin doğalgazla ısıtıldığı odaların her biri mutlulukla dolacak. Elbette tarımın, sanayinin merkezi olan Çorum’a ne yapsak azdır. Çünkü sizler yıllarca ihmal edilmenize rağmen yılmadan, yüksünmeden çalıştınız. Şu çorak topraklara adeta hayat verdiniz. Kendi sermayenizle fabrikalar kurdunuz. Bugün bu fabrikalar sadece şehrimize ve ülkemize hizmet etmiyor. İsviçre’den Almanya’ya pek çok ülkeye ulaşıyor. Şehrimizi hak ettiği yere taşımak için bizler de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çorum’un taleplerini çok iyi biliyoruz. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmadık, yapmıyoruz. İstanbul’da, Diyarbakır’a, İzmir’e yatırım yaparken Çorum’u, Amasya’yı ihmal etmiyoruz. Dili, bölgesi ne olursa olsun seksen milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Bizde Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımı yok. Bizde seksen milyon aynı. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz ey Kemal. Bizim farkımız bu.

Şu anda Çorum’a 14 yılda 11 katrilyon liralık yatırım yaptık. 11 katrilyon. Eğitimde 1280 adet yeni derslik. 3 bin 72 kapasiteli yüksek öğretim yurdu yaptık. Çorum’a üniversiteyi kim kazandırdı? Biz kazandık. Sağlıkta alt yapıyı tamamen yeniledik. Şimdi sıra, yol arkadaşım, kardeşim, gönüldaşım, karşımda da şu anda resmini gördüğüm; 800 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde. Yapımı devam ediyor. Erol kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhuna gelin bir Fatiha okuyalım.

Gelelim hızlı trene. Kardeşlerim Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projemizin üç kesim halinde çalışmaları sürüyor. Hızlı tren hattının 2017 yılı sonunda proje çalışmaları tamamlanacak. Bakın proje çalışmaları diyorum. Uygulama sanmayın, başka yere çekmeyin. Su ve sulama alanında bölgeye tam 455 adet tesis yapılacak. Çorumlu çiftçi kardeşlerimize toplamda 1 katrilyonu aşkın tarımsal destek verdi. Çünkü biz şunu biliyoruz; yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Emek olmadan, zahmet olmadan nimet olmaz. Milletin gönlüne girmeden, ona hizmet etmeden iktidarda kalınmaz. Garibin derdiyle dertlenirsen, yetimin başını okşarsan devlet adamı olursun. İnşallah sizler bizi desteklediğiniz sürece, biz de sizin için hizmetkar olmaya devam ettiğimiz sürece, ter dökmeye Allah için devam edeceğiz.

Elbette Çorum, şehit ve gaziler diyarıdır. Çorum, vatan uğruna körpe fidanlarını feda etmiş bir ilimizdir. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren ilçelerimizden olan Çorum’un tam 1510 istiklal madalyası bulunuyor. Milletimizin istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda ilk safta yine onlar çarpışıyor. Çorum sadece son 2 yılda 20 şehit verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında kanlarıyla yine destan yazdılar. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere sokakları, meydanları, kışlaları dar edenler yine bu toprakların çocuklarıydı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbecilerce kalleşçe şehit edildi. “Bu vatan bizim” diyerek öne atılan, dostum, kardeşim Erol Olçok bunlardan biridir. Babasıyla beraber daha 16 yaşında şehadete yürüyen Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridir. Geçenlerde baktım televizyon programında baktım Kılıçdaroğlu yine bir şeyler söylüyor. FETÖ’nün gazetelerinde daha önce “Türkiye’de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım” diyordu. Bugün gazeteleri okudunuz mu, Sabah’ı, Takvim’i falan. A Haber’de falan oralarda gördünüz değil mi? Bütün görüntülerle falan, VIP’den nasıl kaçtığını gösteriyor. Ben de yaklaşık 3.5 gibi Yeşilköy’e iniyorum. Şimdi, o programda diyor ki NTV’de, çok enteresan. “Sayın Cumhurbaşkanı haber verseydi, ben kendilerini beklerdim” diyor. Ey Kılıçdaroğlu, ben tüm milletime çağrı yaptım. Meydanlara davet ettim. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da on binler vardı o akşam. Sen niye kaçıp gittin? Sen de orada vatandaşınla beraber olsaydın ya? Niye kaçtın gittin? Bu iş yürek ister, yürek. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur.