Erdoğan Erzurum’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen evet mitinginde AKP'lilere sesleniyor...

İşte o konuşmadan satırbaşları…

Erzurum bizim kendisine duyduğumuz muhabbeti iyi bilir. Erzurum bizim kendisine yaptığımız hizmeti gayet iyi bilir. Erzurum 16 Nisan’da ben inanıyorum sandıkları patlatacak. Evetle patlatacak. Sadece Erzurum değil dışarıdaki Erzurumluları da arayıp, anlatacağız. Erzurum öyle sıradan bir vilayet değil.

Erzurum doğunun sınır taşı, dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez, çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez. Dağlara baş eğmeyen dadaş meydanı bunlara dar etmeye hazır mı? Ağızlarından salyalar akıtarak Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenlere bir kez daha dersini vermeye hazır mı?

Terör örgütlerini şımartarak, silahlandırarak üzerimize salarak bu cesareti 7 Haziran’da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Burada Tendürek’te inlerine girdik. Cudi’de, Gabar’da inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi bölücü terör örgütünün beklediğini bulamayanların bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz 15 Temmuz’da istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN RİCA ETTİ

Ben şimdi belediye başkanı Sekmen’den yeni bir meydan bulmasını rica ediyorum. Erzurumlu artık İstasyon meydanına sığmıyor. Bu elbise bize dar geliyor. Başkanımızdan sözü aldık inşallah o meydanı bulacak. Terörle mücadelede son iki yılda Erzurum’un asker ve polis olarak 25 şehidi var. 15 Temmuz’da Ankara’da 5 Erzurumlu polis ve sivil kardeşim şehadet mertebesine erişti. Bu vesile ile şehit kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

ERZURUM’A DOĞALGAZ MÜJDESİ

Geçtiğimiz 14 yılda 20 katrilyon yatırım yaptık. Erzurum inşallah doğunun incisi olacak. Buradan müjde vereyim. Doğalgazın hem ısınma hem de günlük kullanımdaki önemi ortada. Oltu, Pasinler ve Horasan ilçelerine bu yıl içinde Karaçoban, Narman ve Tortum’a önümüzdeki yıl, İspir’e de en geç bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz. Bundan en çok memnun hanım kardeşlerimiz olacak. Bu sobanın çilesini rahmetli anam da çekti siz de çekiyorsunuz. Şimdi doğalgaz bağlanınca banyo, mutfak tüm oda sımsıcak olacak. Evler pırıl pırıl olacak. Modern bir Türkiye’nin insanı olarak benim dadaşım buna layık. 81 vilayette inşallah 80 milyon bu doğalgazı kendi evinde bulacak.

ERZURUM KIŞ OLİMPİYATLAR İÇİN 2026’YA HAZIRLIK YAPIYORUZ

Gençler Erzurum’a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Kış üniversite oyunlarını yaptık mı? İlk etabını yaptık, olimpiyat olunca ufak tefek bazı düzenlemelerle o işe de gireceğiz. Erzincan ve Kars’ı da alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Cazibe merkezi kapsamında Erzurum’a 20 katrilyon liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam ortaya çıkarılmasını planladık, hedefliyoruz. Bunun için gerekli teşvikleri sağlanacak, özel sektör sağlanacak burada istihdamı oluşturacağız.

BUNLAR ZAVALLI, BUNLAR AKLINI KİRAYA VERMİŞ

İnşallah 16 Nisan’da istikrar ve güven ortamını sağlayacak yeni sisteme geçeceğiz. Kimler hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücübaşının bulunduğu İmralı hayır diyor mu? Pensilvanya’daki Feto hayır diyor mu? Batıdaki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız hayır diyor mu? Terör örgütleri orada onların Türkiye düşmanlarıyla sosyalistleriyle, komünistleriyle biraraya gelmişler bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre’de parlamentonun önünde dev bir resmimde şakağıma silah dayayıp, Erdoğan’ı öldürün diyorlar. Bunlar zavallı! Ey aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz ölüme inanmış insanlarız. Kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan’da evetin önünü kesemeyeceksiniz.