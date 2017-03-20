Erdoğan futbol zirvesinde referandumu anlattı

Futbol Zirvesi'nde yeni anayasayı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan "Bazılarının jübile zamanı gelmiş hâlâ direniyorlar. Daha önce 7 kez yenildiler, 16 Nisan'da bir kez daha yenilecekler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan’ın buradaki gündeminde de 16 Nisan’da yapılacak yeni anayasa referandumu vardı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

“Dünyanın farklı ülkelerinden iştirakleriyle programa güç ve zenginlik katan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sunumlarıyla, tespit ve teklifleriyle zirveye katkı sunacak dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Türk futbolunun milletimizden gördüğü ilgiye layık konuma ulaşması için Kulüpler Birliği tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ediyorum. Kıymetli dostlarım, sporun, özellikle futbolun kaynaştıran, farklı kimlikleri, karakterleri bir araya getiren yönünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Günümüzde futbol, herhangi bir spor dalı olmanın çok ötesinde anlamlara sahiptir. Futbolun özünde, rekabetle birlikte centilmenlik ve dayanışma vardır. Bu zirvenin Türk futbolunu Avrupa standartlarına biraz daha yakınlaştıracağına inanıyorum. Hakem, bitiş düdüğünü çalana kadar pes etmemeyi gerektiren bir oyunda ümitsizliğe asla yer yoktur. Hele hele son zamanlarda açık ara mağdur olan dünya futbolunun marka takımlarının, rövanşında nasıl elediğini görerek bir şeyi açıkça ispat ettiklerine şahit olduk.

Futbol tarihi, hezimetin kıyısından döndürülmüş muhteşem zaferlerle doludur. Bu bir meydan okumadır. Burada, Afrika çöllerinden Brezilya gecekondularına kadar, kenar mahalle çocuklarının umudu olan bir oyundan bahsediyoruz. Bu bizim de hikayemizdir. Mahalle arasında, kışın çamur içinde top koşturan çocuklar için parlak bir geleceğin adıdır. Ben bugün Beşiktaş’ın Vodafone’unu, bir de Şeref Stadı’nı düşünüyorum. Nereden nereye. Bu imkanların hiçbirine sahip olmayan kulüplerimizin de olduğunu biliyorum. Elbette futbol estetiktir, sanattır. Kimi zaman asistlerle, şutlarla, birbirinden muhteşem çalımlarla 90+ uzatmaya sığdırılmış bu şölen, kendi kahramanlarını da üretir. Öyle futbolcular vardır ki, sadece kendi golleriyle değil, aynı zamanda efendilikleriyle de hatırlarız.

‘KALECİ LASTİK ÖMER…’

Kaleci Lastik Ömer’in ifadesiyle, gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan Metin Oktay’ı böyle hatırlıyoruz. İsmi Fenerbahçe ile özdeşleşen, futbolun ordinaryüsü diyeceğimiz Lefter’i böyle hatırlıyoruz. Tüm futbolculara abilik yapan Baba Hakkı’yı işte böyle hatırlıyoruz. Pele’yi, Zidane’i, Hagi’yi öyle hatırlıyoruz. Bu futbol kahramanlarını, sadece sahadaki performanslarıyla değil, gençlere yaptıkları katkılarla da takdir ediyoruz. Sahalarda bulundukları dönem, milyonlarca gence ilham kaynağı olan tüm futbolcuları burada, sizlerin huzurunda yad ediyorum. Çocukluk dönemlerinden itibaren futbola gönül vermiş, gençlik yıllarında çeşitli kulüplerinde top koşturmuş biri olarak ben, futbolun insana neler kazandırabileceğini biliyorum. Futbol oynarkenki disiplinden, takım çalışmasından hayatımın her döneminde çok istifade ettim. Siyasetin futbol ile çok ortak yönü olduğuna inanıyorum. Spor gibi siyasetin de özü yarıştır. Bu yarışın birinci aşaması sandıktan çıkmak için, ikincisi de büyük bir sorumlulukla millete hizmet götürmek için. Plansızca oynayan, stratejisi olmayan bir takımın kupayı kaldırma ihtimali nasıl yoksa, millete söyleyecek sözü olmayan siyasi partilerin de başarılı olma ihtimali yoktur.

‘HOCAM BANA ÖYLE DERDİ…’

Hocam bana öyle derdi; oğlum bana topu yiyeceksin derdi. İşte orada hırsı anlatıyordu. Futbolun işine saldırganlık girince, centilmenlik ruhu nasıl kaybolursa, siyasetin içine yalan girince de öyle oluyor. Ülkemizde bunu çok sık yaşıyoruz. 40 yıllık siyaset hayatımda bir taraftan milletime hizmet ederken, diğer taraftan bu siyasi anlayışla uğraştım. İktidarı yıkıcı siyasetle elde edebileceğini sananlar, bizim milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir. Buna rağmen son anayasa değişikliğiyle birlikte, inşallah onlardan kurtuluyoruz, sporun nasıl holiganları varsa, siyasetten de holiganları temizliyoruz.

’16 Nisan’da sekizinci kez yenilecekler’

Şimdi 18 yaşında parlamentoya girmenin yolunu açıyoruz, 18 yaşın üzerindeki gençlerimiz parlamentoya girecek. Yani dinamik, ilim irfan sahibi gençlik parlamentomuzda yerini alacak. Buna karşı çıkan bazılarının aslında siyasette jübile zamanı gelmiş ama hala direniyorlar. Daha önce de yedi kez yenildiler, inşallah 16 Nisan’da da yenilecekler. Bugün Türkiye, spor alt yapısında gerçekten çok ileri, çok önemli bir konumda bulunuyor. Cumhuriyet tarihimizde toplam spor tesisi sayısına 1924 yeni tesis ilave ettik. 10 atletizm pistiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Gençlerin futbola ilgisinde önemli yere sahip olan halı saha sayısını 3 bin 238’e çıkardık. Spor salonu sayısını 825’e çıkardık. 2002 yılına kadar yapılan 277 adet stadyumun büyük çoğunluğu, günümüzde bu sıfatı asla vermeyeceğimiz yapılardan oluşuyordu. Onlara stadyum demek için bin bir şahit lazımdı. Biz ülkemizin pek çok şehrine, dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Hamd olsun, bunlardan dokuz adede özellikle tamamlandı, hizmete girdi.

“Olimpiyatlar’da dönen dolapları bizzat şahit oldum”

Şimdi inşallah Ankara’da 19 Mayıs’ı yıkıyoruz, yaklaşık 40 bin kapasiteli bir stadyum yapmayı planlamış durumdayız. Projeleri bitti, ihale aşamasında. Onu da süratle bitirip futbolun hizmetine sokacağız. Hakikaten başkentte örnek bir stadyumumuz yok. İstanbul çok şükür güzel bir noktaya geldi. Ülkemize olimpiyatları getirememiş olabiliriz, ama burada dönen dolapları biliyorsunuz. Hakkımız olduğu halde olimpiyatları bize vermediler. Orada dönen dolaplara da şahit oldum, biliyorum. Fakat olimpiyatlar için sporcu hazırlama konusunda ciddi yol kat ettik. En büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Süper Lig’de oynayan kendi gençlerimizin saysının azalması üzerinde düşünmeliyiz. Bu tablo, gençlerimizi yetiştirme konusunda bir tıkanıklık yaşadığımızı gösteriyor. Gerek yapılan alt yapıların etkisiyle, yeni dönemde Süper Lig’de oynayan kendi gençlerimizin sayılarının da artacağını ümit ediyorum. Önemli ölçüde azalttığımız sporda şiddeti de, alacağımız ilave tedbirlerle bunu en düşük seviyeye düşüreceğimize inanıyorum. Bir yasal düzenleme talebi olduğunu biliyorum, bu yasal düzenlemeyle alakalı da federasyonun iyi çalışarak, sunacakları böyle bir teklifi parlamentomuz da süratle çıkaracaktır. ”

Futbol zirvesinden notlar

Farklı başlıklarda çeşitli oturum ve panellerin düzenleneceği etkinliğe birçok önemli spor adamı konuşmacı katılıyor. BeIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayc’nın yanı sıra La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ve Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel yer alacak. Ardından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Borussia Mönchengladbach Başkanı Rolf Königs’in konuşma yapacak.

AZİZ YILDIRIM TEKNESİ İLE GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haliç Kongre Merkezin’deki organizasyona teknesi ile geldi. Fenerbahçe Kulübü başkanı Yıldırım ile beraber Futbol Zirvesi’ne Fenerbahçeli yöneticiler de katıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Futbolun Zirvesi organizasyonun yapıldığı Haliç Kongre Merkezi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Külüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanları ve siyasetçiler yer aldı.

FATİH TERİM: “BUNDAN SONRA DA ZİRVEMİZ GELENEKSEL HALE GELİP DEVAM EDECEK”

Futbolun Zirvesine katılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim organizasyon öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sene katılım daha fazla olduğunu belirten ve bu organizasyonun bir gelenek haline geleceğini söyleyen Fatih Terim şunları söyledi: “Geçen sene birincisini yapmıştık. Bu sene de sürpriz olarak Cumhurbaşkanı’mız da katılıyor. Onun gelmesiyle buraya katılım da bir hayli artmış durumda. Yerli ve yabancı birçok misafirimizi ağırlıyoruz burada. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu’na da çok teşekkür ediyorum. Burada kim ne bilmek istiyorsa, kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve bu. Çeşitli futbol adamlarımız olacak ve futbol adına kendi bildiklerini aktaracak. Bundan sonra da zirvemiz geleneksel hale gelip devam edecek. Bu sene uluslararası alandan gelmiş birçok arkadaşımız var. Ben de onlara moderatörlük yapacaktım ama kampa gideceğim. Tekrar bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”