Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da referanduma ilişkin açıklamalar yapıyor. Almanya ve Hollanda krizine ilişkin konuşan Erdoğan "Türkiye afra tafra yapılacak ülke değildir. Bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da referanduma ilişkin açıklamalar yapıyor. Almanya ve Hollanda krizine ilişkin konuşan Erdoğan "Türkiye afra tafra yapılacak ülke değildir. Bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz' diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları

Almanya ve Hollanda krizine ilişkin konuşan Erdoğan “Türkiye afra tafra yapılacak ülke değildir. Bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz’ diye konuştu.

Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimse ile husumetimiz yok. Aksine tüm ülkelerle sosyal ekonomiz ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Bakanıma uçuş yasağı getirir sınırları kapatırsa sessiz mi kalacağım. Bana diktatör diyeceksin.

Bunlar faşist dediğimiz zaman beyler rahatsız oluyor. Nazi dediğimizde rahatsız oluyor. Camilerimize gamalı haç işareti koyanlar sizler değil misiniz?

Terör örgütlerini kullanmak uğruna türkiyeyi karşısına alıyorlar..

Bana silah vermeyecek, terör örgütüne silah verecek. Terör örgütü ile iş tutan teröre açık destek veriyor demektir.

Sözün bittiği hareket zamanının geldiği noktadayız…