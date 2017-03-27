Erdoğan gençlik programında konuşuyor

"Cumhuriyet bizim için yeni bir dönem değildir. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamıdır" diyen Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da 15 Temmuz gecesini hatırlatarak yüklendi. Erdoğan "(Kılıçdaroğlu) Atatürk Havalimanı'ndan kaçıyordun. Oysa seninle Atatürk Havalimanı'nda buluşabilirdim. Neymiş Bakırköy'e gitmiş..." diye konuştu.

"Cumhuriyet bizim için yeni bir dönem değildir. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamıdır" diyen Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da 15 Temmuz gecesini hatırlatarak yüklendi. Erdoğan "(Kılıçdaroğlu) Atatürk Havalimanı'ndan kaçıyordun. Oysa seninle Atatürk Havalimanı'nda buluşabilirdim. Neymiş Bakırköy'e gitmiş..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetiminde olduğu, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 4. Gençlik Buluşması programına katılıyor. Konuşmasında FETÖ yapılanmasıyla mücadeleye değinen Erdoğan “Gençlik zihnini Pensilvanya'ya kiraya verenler gibi olmamalı, adam profesör ama kiracı. Bu süreçte ortaya çıkan YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi katil sürüleri en çok da İslam’a zarar veriyor. Bölgemizin geleceği ipotek altına alınmaya çalışılıyor. Millet olarak imtihanımız büyük, Müslüman olarak sorumluluğumuz ağırdır.” dedi.

Gençlere ‘umudunuzu yitirmeyin, istikbal bizimdir’ diye seslenen Erdoğan “Gecenin en karanlık olduğu an şafağın söktüğü ana yakındır” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA AĞIR SUÇLAMA

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da yüklenen Erdoğan “Cumhuriyet bizim için yeni bir dönem değildir. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın devamıdır. Cumhuriyet bir devamdır. Ey Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal ‘gençler cumhuriyeti size emanet ediyorum’ diyor” dedi. 15 Temmuz darbe gecesinde yaşananlara ilişkin de konuşan Erdoğan “(Kılıçdaroğlu) Atatürk Havalimanı’ndan kaçıyordun. Oysa seninle Atatürk Havalimanı’nda buluşabilirdim. Neymiş Bakırköy’e gitmiş…” dedi.