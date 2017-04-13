Erdoğan: ‘Hayır’cılar yokluktur, Kandil’dir, İmralı’dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referanduma ilişkin olarak, “Hayırcılar Kandil’dir, Hayırcılar İmralıdır, Hayırcılar yokluktur. Pensilvanya, DEAŞ, ‘Hayır’ diyorlar” ifadesini kullandı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kastederek, “Bu zatın miadı dolmuştur. Bak söylüyorum, 16 Nisan bu miadın dolduğu gündür. Bu çok kaldı orada ya. 7 seçim kaybetti, buna rağmen hala o koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı ‘Kasetli genel başkan’. Kasetle geldi, bu sefer bambaşka bir kasetle gidecek. Biliyorsunuz artık kaset yok, CD ile gidecek” diye konuştu.

Giresun’da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hayırcılar Kandil’dir, Hayırcılar İmralıdır, Hayırcılar yokluktur. Pensilvanya, DEAŞ, “Hayır” diyorlar.

Okmeydanı’ndan 4 tane maskeli terörist kahvehaneleri basıyorlar, “Burada ‘evet’çilere yer yok diyor. Sen kimsin ya, bunlar terörist. (İdam isteriz sesleri) 16 Nisan, idamla ilgili kararın da verileceği gün. 16 Nisan’dan sonra parlamentoya gelecek bu yasa teklifi. Sayın Bahçeli “Evet” diyor, sayın Yıldırım da “Evet” diyor. Kılıçdaroğlu da bir yerde sanki ağzından kaçırdı, “Evet” demediği takdirde yine millete gideriz, halk oylaması yaparız. Halk oylamasında siz ne diyorsunuz? (Evet sesleri) Parlamentodan geçip bana geldiğinde hiç şüpheniz olmasın ben bunu onaylarım.

“Kılıçdaroğlu kasetle geldi, CD ile gidecek!”

Geçtiğimiz 14 yılda tesis ettiğimiz istikrar ortamı kimseyi aldatmasın. Gençler, siz birçok şeyi bilmiyorsunuz. Buralara öyle kolay gelmedik. Hep böyle olmayacağının son örneği işte 7 Haziran. Hiçbir parti gerekli çoğunluğu yakalayamadığı için tıkandık. Sonra bunlar azdı. Dedik ki “Böyle olmayacak, erken seçime gitmeliyiz”. Milletim de hemen sandıkta tek başına iktidarın yolunu açtı. Daha o gün seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya başladılar. “Bugün böyle bir derdimiz yok” diyorlar. Çünkü milletimiz bunlara derslerini verdi. Ama akıllanmıyorlar. Öyle yalanlar söylüyorlar ki insanın aklı almıyor. Biz bakıyorsunuz “Rakka’ya niye girmiyorsunuz?” diyor, beş dakika geçmeden “Suriye’de ne işimiz var?” diyor. Bir bakıyorsunuz Hollanda ile ilişkiler kesilmeli diyor, daha bu sözün yankısı dinmeden “Avrupa ile niye tartışıyorsunuz?” diyor. Her seferinde “Başarısız olursam bırakacağım” diyor. Her seferinde de bırakmıyor. Bu zatın miadı dolmuştur. Bak söylüyorum, 16 Nisan bu miadın dolduğu gündür.

Bu çok kaldı orada ya. 7 seçim kaybetti, buna rağmen hala o koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı “Kasetli genel başkan”. Kasetle geldi, bu sefer bambaşka bir kasetle gidecek. Biliyorsunuz artık kaset yok, CD ile gidecek.