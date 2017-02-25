Erdoğan Kitap Fuarı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışını yaptı. Burada konuşan Erdoğan, “Biz kendi tarihimizi yazmayınca, bizim edebiyat camiamız bu konuları eserlerinde işlemeyince maalesef başkalarına esir oluyoruz. Bu ülke on yıllar boyunca ‘Gece Yarısı Ekspresi’ gibi üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemekle uğraşmıştır. Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin uluslararası medya kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığını eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz. Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimidir” dedi.

“BU MİRASA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR”

“O gece yaşananların farklı etkinlikler, farklı edebiyat ve sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor” diyen Erdoğan,” Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Her hadisede olduğu gibi bu konularda da başkalarının insafına, vicdanına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla, sipariş çalışmalarla bir yere varamayacağımızı artık kabul etmeliyiz” dedi.

“YARIM PORSİYON AYDIN OLUNABİLİR”

Erdoğan, Aslında internet ve iletişim teknolojileri hayatımızı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Bugün evinizin ya da ofisinizin konforundan dünyanın her yerindeki kütüphanelere online olarak erişebiliyorsunuz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz” diye konuştu. (DHA)