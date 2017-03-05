Erdoğan: Eyy Almanya… Rezil rüsva edeceğiz sizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Nihat Zeybekçi ile devam eden Almanya'da yapılacak etkinlikte yaşanan salon vermeme krizine değindi. Erdoğan, "Ey Almanya... Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farksızdır. Rezil rüsva edeceğiz. O faşist uygulamaları görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Nihat Zeybekçi ile devam eden Almanya'da yapılacak etkinlikte yaşanan salon vermeme krizine değindi. Erdoğan, "Ey Almanya... Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farksızdır. Rezil rüsva edeceğiz. O faşist uygulamaları görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kadın ve Demokrasi Buluşması Programında katıld. ıErdoğan’ın konuşmasından satır başları

Bir erkek ülkemizde bir kadına şiddet uyguluyorsa kimse bunun faturasını dinimize kültürümüze medeniyetimize çıkaramaz. Dinimizde kadın gerçekten çok müstesna bir yere sahiptir. Erkekle eşit demiyorum, çok daha ötesindedir. Vatana bile baba vatan değil ana vatan olarak belirleyen bir gelenek başka ne demektir.

Rabbimi Cenneti babaların ayakları altına koymadı, annenin ayakları altına koydu.

Bugün krizlere baktığımızda sorunları erkeklerin çıkardığını ve bedeli kadın ve çocukların ödediğini görüyoruz.

Değerli hanım vatandaşlarım

Oyumuz hayır diyen Kandille hareket edenler var mı? Var. Bunlar 12-13 yaşındaki çocukları dağlara götürüyorlar mı? Bomba yapımını öğretiyorlar. Ellerine keleşi veriyorlar.

Eğer 16 nisan’da hayır diyerek Kandille o değirmene su taşıyacaksa vay bu ülkenin haline. Biz ne yapacağız o gençleri Meclis’e sokacağız.

18 yaşında kadınlarımız da parlamentoda yerlerini alacaklar.

Almanya’da bakanlarımız konuşturulmuyor. Varsınlar konuşturmasınlar. Konuşturmamakla Almanya’daki oyların evet değil de hayır mı çıkacak sanıyorsunuz. Ey Almanya. Sizin demokrasi ile yakından uzaktan alakanız yok.Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farksızdır. Ve rahatsız oluyorlar bu konuşmalardan. Bize demokrası dersi vereceksiniz. Bizim bizim Bakanımızı konuşturmayacaksınız..

Fikre düşünceye saygılı bileceksiniz. Bilyorsanız. Netice sizin aleyhinde olacak. Tüm dış toplantılarda bunları anlatacağız.

Rezil rüsva edeceğiz. O faşist uygulamaları görmek istemiyoruz. Ben sanıyordum ki Almanya bu işleri çok geride bırakmıştı.

Almanya basınında yazmış. Belediye diyormuş ki bize kızmayın talimat yukarıdan geldi demişler. Almanya’daki o belediye…