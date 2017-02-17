Erdoğan: Nefsin için mücadele verecek kadar karaktersiz değilim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor. "Böyle bir milletin reisi cumhuru olmaktan güzel ne olabilir ki. Rabbim inşallah bu makamı da bana nasip eder" diyen Erdoğan, konuşmanın ilerleyen bölümünde "Benim 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir belgem var mı? Yok. Fani değil baki olanı konuşuyoruz. Baki olacak sistemi konuşuyoruz. Şahsım için mi mücadele veriyorum. Nefsin için mücadele verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor. "Böyle bir milletin reisi cumhuru olmaktan güzel ne olabilir ki. Rabbim inşallah bu makamı da bana nasip eder" diyen Erdoğan, konuşmanın ilerleyen bölümünde "Benim 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir belgem var mı? Yok. Fani değil baki olanı konuşuyoruz. Baki olacak sistemi konuşuyoruz. Şahsım için mi mücadele veriyorum. Nefsin için mücadele verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim' diye konuştu.

MHP ile yola çıktıklarını vurgulayan Erdoğan ‘Böyle bir milletin reis-i cumhuru olmaktan güzel ne olabilir ki. Rabbim inşallah bu makamı da bana nasip eder’ diye konuştu. Erdoğan, referanduma ilişkin eleştirilere “Ayşe ne diyor, Fatma ne diyor. Beni o ilgilendirir. Allah ne diyor beni o ilgilendirir” diye yanıt verdi.

Kahramanmaraş’ta toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları…

“Vatanına, inancına, ezanına yönelik her saldırıda yeniden yükseltmiştir. Bugün de eğer ülkemizin ve milletimizin başına bir musibet bela olursa buna ilk ve en güçlü tepkilerden birisi Kahramanmaraş’tan gelir. Nitekim 15 Temmuz’da İstanbul’da, Ankara’da, ülkemizin her köşesinde, sokaklarda meydanlarda, Sütçü İmam’dan bayrağı devralan seymenler, zeybekler, efeler, uşaklar, dadaşlar, kızanlar kol geziyordu. Dün ülkemizi işgale gelen İngiliz’in, Fransız’ın maşaları olanların, işbirlikileri karşısına dünyanın en modern silahlarıyla değil, sadece bileğimizle, yüreğimizle karşı çıkmıştık. 15 Temmuz’da da günümüzün işgalcilerinin, FETÖ ve yandaşlarının, onların maşası, kölesi olarak halkıma silah çekenlerin karşısında aynı mücadeleyi verdik. Ve 248 insanım şehadete yürüdü. “Allah, allah” yürüdü. “Şehadet” diyerek yürüdü.

Çünkü şüheda gövdesi bir baksana, yerler gökler diye yürüdü. Eğilmedi başlar ve F16’larla saldırdı. Tanklarla, helikopterlerle saldırdı. Ama benim o gururlandığım milletim, sevgili kardeşlerim, onlara ta Marmaris’ten hep beraber “Meydanlara” diye haber gönderdiğimizde FaceTime’da halkım meydanlara yürüdü. Ve benim halkım şunu biliyordu; arkadaşlar, yurdumu alçaklara uğratma sakın.

Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Ve benim kardeşlerim tankların karşısına çıktılar, F16’lar bomba yağdırdı şehit oldular. Helikopterler bomba yağdırdı, şehit oldular. Ama şehadete yürüdüler, onlara cennete yürüdüler. 2193 gazimiz vardı, onlar da şehadet için yoldaydılar. Allahıma hamd olsun, böyle bir milletin reis-i cumhuru olmaktan daha ne güzel olabilir ki.

Rabbim İnşallah bize o makamı ilahiyi nasip eder. İnşallah bu ülkeyi bizler muhasır devlet seviyesinin üstüne çıkaracağız. İsteseler de istemeseler de çıkaracağız. O gün yakındır. Ölüm saçan tankların karşısında sadece iman dolu yürekler vardı.

İmansız paslı yürekler vardı benim kardeşimin karşısında. Ve milletimiz sinesinde yük değil, mangal gibi bir yürek taşıdığını hamd olsun dosta düşmana göstermiştir. Böyle bir milletle yol arkadaşı olmakla ne kadar övünsem azdır. Kardeşlerim, Kahramanmaraş’a eli boş gelmek olmaz dedik. Hiç merak etmeyin, biz bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Hiçbir gücün karşısında eğilmedik, eğilmeyiz. Bugün burada teferruatına girmeyeceğim, 569 milyon yani 569 trilyon lira bedeli olan eserlerin resmi açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. (İdam isteriz sesleri) Kardeşlerim, bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz.

İlk etap 16 Nisan’da evet oylarını halletmek. İnanıyorum ki bu konu gündeme gelecektir. Parlamentoda geçmesi halinde ben bunu onaylarım. Çünkü, bunu onaylamak boynumun borcudur. Şehitlerimize bunun hesabını veremem. Allah’a bunu hesabını vermek.

Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affeder. Efendim AB şöyle diyor, Hans böyle diyor, George böyle diyor. Bunlar beni ilgilendirmiyor”