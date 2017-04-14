Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin eyalet çıkışına yanıt verdi: Eyaletmiş federasyonmuş gündemimizde yok. Üniter yapının en büyük savunucusu biziz.

Bahçeli, dün canlı yayında “Bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan Ülkücülerin kararı ne olabilir?” demişti.

Konya ile aramıza kimseyi sokmayız. Biz Konya ile birbirimizi tanırız. Bizim Konya ile gönül bağımızın kökleri Selçuklu’ya kadar gider.Ankara’da şu anda kullandığımız Cumhurbaşkanı Külliyesi’nin kurcusu olduğum partinin Ankara’daki genel merkez binasını ve daha çok eseri Selçuklu motifleriyle modern binalar olarak inşa ettirdik. Hamdolsun bu tarz milletimiz tarafından da benimsendi. Artık ülkemizde bu tarz binaların yükseldiğini görüyoruz.

Biz Konya’nın geçmişine ve bugüne sahip çıkarken CHP’nin Konya vekilinin söylediği sözleri duydunuz değil mi? Evet diyenleri İzmir’den denize dökeceklermiş. Eyy gafil, haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu milleti ne zannediyorsun? Eminim Konyalı bu densize pazar günü haddini bildirecektir. CHP Genel Başkanı, eski Genel başkanları ve vekilleri olarak pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz. Bunların derdi büyük. Türkiye’nin yönetim sistemi değişince artık milletin karşısına çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar.

MUTLAKA SANDIĞA GİDİN

Artık hükümetler medya patronlarının yalılarındaki pazarlıklarla değil sandıkta kurulacak. Pazar akşamı inşaallah bu ülkenin bayramı olacak. Bu tarihi bir devrim. Sandıklara sahip çıkacağız. İhmal yok aman ha! Her aşamada dikkatli olun. Sakın sağda solda söylenenlere kulak asmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa sandık görevlilerine sorun.

SEN KİMSİN YA? HADDİNİ BİL

Avrupa’nın AGİT örgütü var. Kalkmış EVET çıkarsa burada sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Sen kimsin ya? Haddini bil!