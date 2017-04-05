Erdoğan’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Erdoğan: Zerre kadar şerefin varsa zerre kadar şahsiyetin varsa çık dosyalarını ortaya koy biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatım boyunca ne altadan ne de altanan oldum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Saray’da muhtarlara sesleniyor. Erdoğan’ın gündeminde referandum hedefinde ise yine CHP lideri Kılıçdaroğlu var.

Konuşmasında CHP liderine sent sözlerle yüklenen Erdoğan “Ana muhalefetin başındaki zat ’17 Nisan’da Cumhurbaşkanı muhtarlıkları kapatabilir’ diyor. İnanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Demokrasilerde muhalefet çok önemli. Muhalefet akıllı ve ciddi bir muhalefet yaparsa iktidara güç katar. Aksi takdirde hem kendi hem de ülke kaybeder” dedi.

‘BİZ AYNI EKOLDEN GELDİĞİMİZ İÇİN KAVGA ETMEDİK’

Erdoğan yeni anayasayı da geçmişteki Cumhurbaşkanı-Başbakan ‘kavgaları’ ile anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgalarını çok ağır yaşadık. Biz aynı ekolden geldiğimiz için yaşamadık. Hükümet kavgalarla, pazarlıklarla, kurulmayacak. Artık doğrudan santıkta, millet tarafından kurulacak” diye konuştu. Erdoğan yeni anayasayı “Türk tipi başkanlık sisteminden rahatsız olanlar var. Bizim bir geçmişimiz bir geleceğimiz var. Şimdi sandıkta karar verme zamanı. Bu hazırlanan bal millete ikram edildi” sözleriyle anlattı.

KILIÇDAROĞLU’NA ÇOK SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir. Elimizde dosya var” şeklindeki sözlerine ise “Zerre kadar şerefin varsa zerre kadar şahsiyetin varsa çık dosyalarını ortaya koy biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatım boyunca ne altadan ne de altanan oldum” diye tepki gösterdi.