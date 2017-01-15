‘Erdoğan önce başkan sonra halife olacak’ dedi ortalık karıştı

AKP Aydın Efeler İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ünal, Facebook hesabında “Erdoğan halife olacak. 2023. Allah nurunu tamamlayacak” diye yazdı. Yazdığı mesaja, başta CHP İlçe Örgütü olmak üzere çok sayıda tepki gelince Ünal istifa etmek zorunda kaldı.

AKP Aydın Efeler İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Suat Ünal, Facebook hesabında “Erdoğan halife olacak. 2023. Allah nurunu tamamlayacak” diye yazdı. Yazdığı mesaja, başta CHP İlçe Örgütü olmak üzere çok sayıda tepki gelince Ünal istifa etmek zorunda kaldı.

DİLİPAK “HALİFE OLACAK ODALAR DA HAZIR”

AKP'li Suat Ünal, Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın “Başkanlık gelirse Erdoğan Halife olacak” yazısını paylaştı. Dilipak, geçen yıl gittiği Kanada'da, “Yasaya göre hilafet kaldırılmadı. Hilafet şu anda TBMM’ye intikal etmiştir. Bu anlamda hükümet tarafından gereği yerine getirilmektedir. Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine geçerse, kendisi bu anlamda bütün İslam beldelerinde, hilafete bağlı bölgelerde, muhtemelen kendisine müşavirler tayin edecek ve İslam Birliği’nin Beştepe’de temsilciliklerini açacak” demişti.

AKP'li Ünal da bu sözleri paylaşıp başına “2023. Allah nurunu tamamlayacak” notunu düştü. Gelen yoğun tepkiler üzerine Ünal, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Facebook'taki hesabını da dondurdu.