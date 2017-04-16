Erdoğan oyunu torununa attırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu referandum sıradan bir oylama değil" diye konuştu.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikle 16 Nisan bugünkü halk oylaması sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık. Ama bu oylama yeni yönetim sisteminin bir değişim dönüşüm tercihi. Bu tercihte inanıyorum ki halkımız süratle adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Ben milletimizin sağduyusuna, geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Ciddi bir katılım olacak, öyle gösteriyor. Seçim sonuçlarını İstanbul’dan takip edeceğim.” dedi.