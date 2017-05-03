Erdoğan Putin ortak basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin, Soçi'de yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması yapıyor.

Putin’in açıklamasından satır başları:

Ticaretimizdeki düşüşü durdurduk. Türkiye ile normalleşme süreci tamamlandı. Türk Akım ve Akkuyu’da nükleer santraller konusunu ele aldık.

Ortadoğu ve Suriye sorununu görüştük. Suriye’de çözüm sadece diplomatik yolla olacak.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları

Kıymetli dostum, saygıdeğer bakanlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Son 2 ay içerisinde Rusya Federasyonu’na 2. ziyeretimi gerçekleştiriyorum. Gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Münasebetlerimizin çok daha ileri taşınması konuısunda iki tarafta da güçlü bir irade bulunuyor. Ekonomik ve ticari konular olmak üzere atılması gereken adımlar için istişare yaptık. Bugünkü görüşmemizde aldığımız kararları tekrar gözden geçirme fırsatımız oldu. Ekonomi kurmaylarımız sık sık bir araya geliyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu çalışmaların neticelerini göreceğiz.

Sayın Putin ile Suriye’deki kriz başta olmak üzere bölgesel sorunları da ele alma fırsatı bulduk. Çok sevdiğimiz Rus atasözü var. Kimin neresi ağrıyorsa onunla ilgili konuşur. Suriye 6 yıldır kanayan bir yara. Diğer ülkelerde çocuklar neşe içerisinde oynarken, Suriyeli çocukların her gün ölümle burun buruna gelmeleri çok acıdır. Aynı kumaştan kesilmiş iki ülkeyiz. Çocukların, kadınların, yaşlıların kimyasal silahlarla katledilmesine gözlerimizi nasıl kapatabiliriz? Bu acılar sürdükçe görüşmeye devam edeceğiz. Dostum Putin de bu duruma son vermeyi ciddi şekilde istiyor.

Ateşkeste kendisinin emeği olacağına inanıyorum ve inanacağım. Garantörler olarak yükümlülükleri yerine getirme konusunda son derece hassas hareket etmeliyiz. Astana görüşmeleri ateşkesin tahkim edilmesi hedefine ulaşmaya çalışıyoruz. Bazı çevreler tüm enerjilerini, süreci sabote etmek için uğraşıyor. Han Şeyhun’daki kimyasal saldırı kimsenin yanına kar kalamaz, kalmamalı. Saldırının sorumlularının cezalandırılması gerektiğine hemfikiriz.

Bizler bugüne kadar terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Bunların tamamı kan, kaos ve gözyaşından beslenen vampirler.