Erdoğan Rize’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam için gerekirse bir referanduma daha gideriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam için gerekirse bir referanduma daha gideriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’deki referandum mitinginde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

-Avrupa’da sandıklardan ‘evet’ ile bu Nazizmin torunlarına cevabı verin, diyorum. (AB ülkeleri) Hepsi Vatikan’a gitti. Tek millet oldular. 16 Nisan’da vereceğiniz kararla bu işi masaya yatıracağız.

-İdam kararı parlamentodan geçerse ben bunu onaylarım. Hans ne der, Çorc ne der buna bakmam. Ayşe ne der, Fatma ne der, Allah ne der ben buna bakarım. İdam için gerekirse bir referanduma daha gideriz.

-O Feto, bu milletin İstiklal Marşı’nı bile bilmiyor… İşte o gece gençler göğüslerini siper ettiler. Gurur duyuyorum. Ben Yeşilköy’de milletimle beraber oldum, ama o saatte birileri kaçıyordu. Bakırköy’de ilçe başkanının evine gitmiş. 7 Ağustos’ta çağırdığımda kendi gelmedi, çevresinin baskısıyla geldi. Bunlarda yalan çok ama yürek yok.

-Böyle bir hainliği ancak aklını, namusunu, imanını Pensilvanya’daki o şarlatana 1 dolara satmış mankurtlar yapabilir. 249 şehidimizin bedelini ödeyecekler. Nasıl PKK’nın inlerine girmişsek, sizin de inlerinize girdik.

-Kandil hayır diyor. Ne yazık ki Saadet’in başındaki bir takım da hayır diyor. Ben Saadet'e gönül vermiş kardeşlerime, BBP'ye gönül veren kardeşlerim, CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum bu ayrım noktasıdır dikkat edin, gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim.