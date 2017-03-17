Erdoğan: Söz vermiştim, kuracağız

Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Söz vermiştim, müzik üniversitesini kuracağız" dedi.

Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müzik üniversitesi kurulacağını, Cumhurbaşkanlığında bunun çalışmalarına başlandığını söyledi.

Ödül töreninin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın farklı bir adım atıyoruz. O adımda; Avrupa'yı Asya'ya Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Bu köprü dünyanın bir numarası oluyor. Dünyanın bir numarası olacak bu köprü ile beraber Türk'ün Çanakkale'de 18 Mart 1915'te yazdığı o zaferi şimdide inşallah Türk ve Kore işbirliği ile yapılacak bu köprü ile nakşedeceğiz. İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüne yetiştirmek hedefimizdir. 100'üncü yıllı Allah bize nasip ederse bunu beraber yaşayacağız” dedi.

Konseri hazırlayan Erol Parak'a, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödül töreninde Müzik üniversitesi sözü verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu müzik üniversitesini kuracağız. Adımlarını atacağız. Cumhurbaşkanlığında bunun çalışmalarına başlamış bulunuyoruz” diye konuştu