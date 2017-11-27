Erdoğan’dan teknoloji bağımlılığına ‘Mekkeli ve özçekimli’ örnek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamız bir telefon markasının yeni modeli için saatlerce sıra bekleyen var. Asıl tehlike, cep telefonuyla özçekim yaparken düşen kaza yapan sakatlanan insanlara dair haberleri kimi zaman tebessüm ederek kimi zaman yüreğimiz parçalanarak izliyoruz. Mekke'de Beytullah'ta Medine'de dahi insanlar telefonları ile vakit geçiriyor. Teknoloji malesef bizi giderek hayattan koparıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’ne katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

Dünyamız bir telefon markasının yeni modeli için saatlerce sıra bekleyen var. Bize göre buradaki asıl mesele teknolojiyi nasıl anladığımız. Bir dönem dünyanın en münbit ilim irfan merkezlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bizim yenilikle bir sorunumuz olamaz.

İlim Çin’de de olsa alınız diyen bir Peygamberin ümmeti olarak bizler modern tabirle teknofobik insanlar değiliz.

Teknolojinin ne için kullanıldığına insan hayatındaki yerine bakarız. Bize göre teknolojinin önemi dünyanın yok olması için kullanılmıyor olmasıdır.

Müslümanların kitle imha silahlarının üretimine öncülük etmemesi geri kalmışlık olamaz. Bugün nükleer silahları yasaklama anlayışını savunan zihniyetlere baktığımızda onlarda nükleer başlıklar var ama siz yapamazsınız. Sonra diyor ki “Sen yapamazsın” E sen de var. İşte sıkıntı burada. Buna da ben, bir isim koyayım. Bu da bir zihni bağımlılıktır.

Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkıp hayatın gayesine dönüşmesine izin veremeyiz. Son yıllada baş döndürücü bir şekilde ilerleyen teknolojinin bizi böyle bir tehlike ile yüz yüze bıraktığını görüyoruz. Hazreti İnsan giderek var oluş gayesinden uzaklaşıyor. Kendi imal ettiği teknolojinin kölesi haline gelen insan yaratıcısına isyan etmektedir. Teknoloji bağımlılığı gibi yeni hastalıkların ortaya çıkmasının temel sebebi budur.

Asıl tehlike, cep telefonuyla özçekim yaparken düşen (bak hep gülmeye başladınız) kaza yapan sakatlanan insanlara dair haberleri kimi zaman tebessüm ederek kimi zaman yüreğimiz parçalanarak izliyoruz. Araç kullanırken dahi gözlerini telefondan ayırmayan milyonlarca insanlar olduğunu biliyoruz. Mekke’de Beytullah’ta Medine’de dahi insanlar telefonları ile vakit geçiriyor. Teknoloji malesef bizi giderek hayattan koparıyor. bu kötü gidişi elbette eli kolu bağlı izleyemeyiz. Sadece bugünümüz değil asıl istikbalimiz tehdit altındadır. Türkiye olarak bu konuda diğer ülkelere nazaran daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Her gün akşam evlerden dedelerin ninelerin annelerin bir araya geldiği o büyük aile dönemleri malesef mazi oldu. Hasretle özlüyoruz ama geçti. Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız.