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Erdoğan Tokatlılar gecesinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Tokatlılar gecesinde konuşuyor.
20:465 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Tokatlılar gecesinde konuşuyor.
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