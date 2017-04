Erdoğan: Trump’ın sözleri lafta kalmasın!

ABD Başkanı Donald Trump, İdlip kentindeki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye askeri müdahaleyi gözden geçirdiğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Bir özel televizyon canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erdoğan; icraat olursa Türkiye olarak ne gerekirse yaparız. Trump’ın, Süriye’ye müdahale açıklaması lafta kalmamalı” dedi.

TRUMP HENÜZ DURUMA HAKİM DEĞİL

6 yıllık süre içerisinde her şeyden önce Sayın Obama ne yazık ki ne Suriye’de ne Irak’ta üzerine düşen görevi yapması gerektiği şekilde yerine getirmedi. Bunları kendileri ile çok konuştuk. Şu anda Trump Obama’nın bıraktığı o tabloyu devralmış durumda. Bunu hangi kadro ile nasıl yapacak? Şu anda gördüğüm kadarıyla Obama’nın bıraktığı kadro var elinde. Henüz kendi kadrosu duruma hakim değil.

“TEKLİFİ TRUMP’A DA YAPTIK”

Bu böyle devam edecek olursa bu terör esintileri ve cinayetler devam edecek. ABD’nin önce bunu değiştirmesi lazım. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok edelim elimiz de sıcaktan soğuğa değmesin bu olmaz. Bu teklifi Obama’ya da yapmıştık şimdi de size yapıyoruz. Gelin DEAŞ’ı oradan birlikte temizleyelim. Ama siz buna hala olumlu cevap veremiyorsunuz dedim. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya baktığımızda masum insanları hedef alan bugün ki saldırı göz ardı edilemez. Beşar Esed’in bu hain eylemleri önceki yönetimin beceriksizliğidir.

TRUMP’IN ESAD AÇIKLAMASINA YORUM: İCRAAT LAZIM

Teşekkür ederim. Ama lafta kalmasın. İcraat lazım. Hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.

PUTİN HALA ANLAMADIYSA…

Sayın Putin’le de konuştum. Ama Sayın Putin hala, 3 gün geçmesine rağmen bu işin arkasında Esed var mı yok mu anlamıyorsa, biz buna üzülürüz.

Benim böyle bir derdim olması mümkün değil. 5 yılda bir seçim yapılan bir yerde böyle bir şey istenmesi mümkün olabilir mi? Biz faniyiz be. Fani olan bir insanın böyle bir şey yapıyor olması bizim değerlerimiz için ters. Şu anda ki mevcut sistem çalıştırmıyor. Gensorularla katledilen bir yasama organı var. Özellikle onu yaşadım 4 buçuk yıl İstanbul Belediye Başkanlığı yaptım.

Bir çok ülkede başkanlık sistemi var değil mi? Burada cumhurbaşkanı tek adam değil. Yanında yardımcısı var mı? Var. Kabinesi var mı? Var. Danışmanları vardır. Başkanı devamlı uyarırlar. Cumhurbaşkanını parlemento Yüce Divana gönderir. Hakimler Savcılar Kurulu var. Mesela 2010 öncesinde kurul 7 asil 5 yedekten oluşuyordu. O zaman TBMM devrede yok. 2010 sonrası 21 asil 7 yedek.

Parlemento özellikle bu süreç içerisinde seçimleri yenileyebilme noktasında şansı var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı da yeniliyor. Birisi olup diğeri olmaz diye bir şey yok karşılıklı. Bir cumhurbaşkanı durup duruken niye seçimin yenilenmesini ister ki? Bu da parlementonun nasıl bir yetkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Sorumluluk meselesinde şu anda ihanetten cumhurbaşkanı yargılanıyor. Kişisel yanlışlardan parlemento tarafından kontrol ediliyor. Kılıçdaroğlu maddeleri çalışmamış. Bunun söylediği şeyleri ben göremedim. Aynı şekilde halen devam ediyor. Geçmişte faturalarını çok ağır şekilde ödedik. Bir koalisyon denklemi olsa hemen paylaşıma girerler. Biz bu fırsatı vermedik hamdolsun 15 yıl içerisinde sürdürdük. 14-15 yıl Türkiye’de istikrar dönemi oldu. Yani şu anda aslolan şey güçlü bir sistem oturtursanız gelen kişi sisteme uyacaktır.

Koyalım cumhurbaşkanını bir tarafa. Şu andaki cumhurbaşkanı icrati bir cumhurbaşkanı değildir. Mesela yasama organı gönderir cumhurbaşkanı onamak durumundadır. Burada cumhurbaşkanı adeta süs eşyası gibidir. Beni diyelim millet seçti böyle bir güç var. Ama bu güç yasalar içerisinde yerini almıyor. Burada atılacak adım bunu bir düzene sokmak. Amerika, Fransa, Rusya, Güney Afrika, Arjantin bunlar partilidir. Güçlerini buradan alırlar. Şimdi bizim burda da cumhurbaşkanı nereden alacak gücünü tabi partisinden alacak. Son zamanlarda örnekler veriyor filanca yerin yolu bozuk. Böyle bir şey olduğu zaman benim ilimin yolu bozuk sayın bakan ne zaman düzelteceksin? Bakan çıkıp ona cevap vermek zorundadır. Parlementoda soru önergesiyle cevap veriyoruz. Yazılı açıklama yapacak bundan sonra. Soru önergesi her şey değil. Aslolan halkını kabul ettirmek için halkının oraya hizmetleri götürmektir.

METİN FEYZİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

“Bu anayasa bölünme riskini getiriyor. Bundan sonra hakim ve savcılar Ak Parti’nin İl İlçe başkanlarının kontrolüne girecek”

Şimdi bir defa Barolar Birliği yasayla kurulmuş bir örgüt. Barolar Birliği Başkanının güya sözde Hukuk profesörü böyle bir açıklama yapması yanlış. Eyy Feyzioğlu sen heralde bunu da karıştırdın. Bunu hangi made de gördün. Olmayan bir şeyi nasıl söylüyorsun insan utanır ya. Sen Türkiye Barolar başındasın. Aslında suçta işliyor. Avrupa’da bölücü terör örgütüyle kolkola giriyor. Anayasa neyi emrediyorsa öyle devam ettik. Kendisi bir siyasi partinin başkanlığına oynuyorsa böyle işlere giriyor. Bazı barolar da rahatsız sen bizi neden karıştırıyorsun diye… 16’sından sonra çok şeyler değişecek. Bir çok insanlar barolar faaliyetilerinde yer almıyor bunlardan dolayı.

HÜSNÜ BOZKURT’UN AÇIKLAMALARI

Burada çarpıtılan diye bir şey yok. Her şey açık net ortada. Bu adam bir defa dört dörtlük cahil bir adam. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Bununla ilgili dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun yapacağı bunu partisinden uzaklaştırması lazım. Sen Samsun’a, Sakarya’ya giremezsin. Ama bizim ve arkadaşlarımızın ağzından Hayır diyenleri denize döküceğiz gibi bir laf duydunuz mu? Hukuki anlamda neyse bizim hakkımız bunu takip edeceğiz. Bunu Baykal’da söyledi benzeri. Benim halkım bunları dinleye dinleye referandumda cevap verecektir. İşler terso gidiyor Kılıçdaroğlu’nun kayış atıyor.

’15 TEMMUZ KONTROLLÜ DARBEDİR’ VE ‘BYLOCK KULLANAN AK PARTİLİ’

“Tabi bu çok çok iddialı bir ifade 15 Temmuz gecesi İstanbul havaalanına geldi. Şu söylediği şey çok manidar. Cumhurbaşkanı bana haber verseydi bende orada olurdum. Ben kalkıp tek tek herkesi aramak gibi bir şey olabilir mi? Bende bulunduğum yerden nereye gideceğim Ankara mı, İstanbul mu? Facetime ile yaptığımız karşılık buldu. Benden önce havaalanına iniyorsun niye Bakırköy’de açıklama yapmıyorsun. Sende bir tankın üzerine çıksaydın. Şu andaki konumundan çok farklı yerlerde olurdun. Siyasetçiye yakışan budur. Sen saklandığın zaman millet dağın arkasına saklanır. Bi,z meydanda kaldık orada olan benim halkım ölümüne hiç tereddürsüz. Bir taraftan da olayı kontrollü bir darbe diyor. Kendisi kontrollü koltukta oturduğu için her şeyi böyle sanıyor. Çünkü FETÖ’nün yaptıklarıyla oraya geldi. Bir kaset olmasaydı şu an CHP’nin başında olmayacaktı. Çıkıyor belgelerden bahsediyor. Cevabını onlar versin. Elinde dosya varsa cevabı da sende var. Kontrollü darbe bundan önce FETÖ’nün lafı. Cevabı Yıldırım’dan bekliyor? Bu darbenin arkasında bir çok şeyin ortaya çıkmaması için cumhurbaşkanı ve başbakan üstünü örtüyor. Be terbiyesiz bu cezaevlerinde olanları sen mi içeri soktun? Devletin bütün kademelerinde olanları toparlayıp içeri alan biz değil miyiz? Bir de diyor ki “Ben bunları şehitlere sahip çıkmak için yapıyorum.” Çok ayıp ya..”

“Bylock programı… FETÖ-PYD mücadelesine olumlu gelmediği gibi zarar vermektedir. Ne dedi MİT “Bunun bizimle uzaktan yakından alakası yoktur.” Aleyhlerine dönmekte süreç kendi lehlerine çevirmek için yaptıkları bir operasyon. Bunda boğulacak. İddia sahibi sen olduğuna göre çık açıkla. Bırakın milletvekillerini Yıldırım şunu dedi “Hangisiyse biz ihraç ettik”

“Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hafta Rize-Trabzon arkasından Bursa-Balıkesir yarın Hatay-Adana… Anketlerde ‘Evet’in ciddi anlamda tırmandığı. Meydanların diline de baktığım zaman çok çok iyi görünüyor. Balıkesir meydanında çok mitingler yaptım ama bu günkü gibi görmedim daha önce. Rakamlara girmeyelim. 10 gün önceye göre bugün daha iyi.”

“Benim vatandaşım birey ile sistemi karıştırmasın. Ülkemiz bir bekayı inşallah yakalayacaktır. Keşke olabilseydi de 60 madde görüşülmüştü sonra Kılıçdaroğlu bu işe kayış attırmıştı.”

“Kimler bu işe ‘Hayır’ diyor… Kandil, İmralı, Pensilvanya FETÖ.. Bunlar ‘Hayır’ dediği zaman bir düşünmek lazım hiçbir zaman olumlu bir adıma ‘evet’ demezler.”

Ayrıntılar gelecek…