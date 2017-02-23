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Erdoğan Twitter’dan başkanlık için mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ve referandumda oylanacak olan başkanlık yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
00:4623 Şubat 2017
Gündem
Erdoğan Twitter’dan başkanlık için mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ve referandumda oylanacak olan başkanlık yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından başkanlık sistemine ilişkin önemli tweetler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki yetki karmaşasından Türkiye’nin büyük zarar gördüğü mesajıyla başladığı iletilerinde ‘sistemin temel taşlarının yerine oturduğu bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz’ diyerek devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı son iletisinde ise ‘Ben 16 Nisan’ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için milat olacağına inanıyorum’ mesajını paylaştı.

İşte Erdoğan’ın paylaşımları

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