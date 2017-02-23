Erdoğan Twitter’dan başkanlık için mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ve referandumda oylanacak olan başkanlık yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ve referandumda oylanacak olan başkanlık yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından başkanlık sistemine ilişkin önemli tweetler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki yetki karmaşasından Türkiye’nin büyük zarar gördüğü mesajıyla başladığı iletilerinde ‘sistemin temel taşlarının yerine oturduğu bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz’ diyerek devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı son iletisinde ise ‘Ben 16 Nisan’ın güçlü bir Türkiye için, lider bir Türkiye için, müreffeh bir Türkiye için milat olacağına inanıyorum’ mesajını paylaştı.

İşte Erdoğan’ın paylaşımları

Türkiye, yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki çekişmelerden, yetki karmaşalarından çok büyük zarar gördü. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Şubat 2017

Darbelerin, muhtıraların yol açtığı siyasi kaoslar ve ekonomik krizler ülkeye ağır bir maliyet yükledi. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Şubat 2017

Sadece geçmişte yaşanan cumhurbaşkanı, başbakan kavgaları dahi tek başına mevcut sistemi sorgulamak için yeterlidir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Şubat 2017

Ülkemizi göz göre göre kaosların, siyasi çekişmelerin ve istikrarsızlıkların içine atamayız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Şubat 2017

Bunun için sistemin temel taşlarının yerli yerine oturduğu, sorumlu ve güçlü bir yönetim anlayışını tesis etmeliyiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 22 Şubat 2017