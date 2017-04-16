Erdoğan ve Yıldırım AA verilerine göre zafer ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu, sandıkların sadece yüzde 80'ini açıklamışken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansı'nın verilerini baz alarak zaferlerini ilan etti.

Yüksek Seçim Kurulu, sonuç açıklamamışken Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın Anadolu Ajansı’nın verilerine göre zafer ilan edip açıklama yapacak olması tepki çekti. Yüksek Seçim Kurulu, sandıklardan kendisine gelen verilerin sadece yüzde 80’ini açıklamışken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi arayıp tebrik etmesi şaşkınlık yarattı.

YSK, sandıklardan kuruma gelen sonuçların sadece yüzde 80’ini açıklamışken Cumhurbaşkanı ve Başbakan zafer ilan etti. Erdoğan; AKP, MHP ve BBP genel başkanlarını arayıp tebrik etti. Başbakan Binali Yıldırım ise twitter’da zafer videosu paylaşıp balkon konuşması yaptı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise yazılı açıklama yaparak ‘MHP sözünün ardında durdu. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AKP’ye şükranlarımı sunuyorum’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Anadolu Ajansı’nın açıkladığı seçim sonuçlarına ilişkin seçim bölgesi Gaziantep’te bir açıklama yaptı. Şimşek, “Ben bütün ekimizi canı gönülden kutluyorum. Geneli üzerine yorumu sayın Başbakanımız yapacak. Allah’ın izniyle biz dün olduğu gibi milletimize yarın da hizmete devam edeceğiz.” diye konuştu.