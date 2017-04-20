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Erdoğan: YSK’nın kararı kesin, bu iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin YSK’ya referandumun iptaline yönelik başvurusuyla ilgili olarak “YSK’nın kararı kesin bu iş bitti. Millet iradesine saygısızlık hakkın yok” dedi.

17:4920 Nisan 2017
Gündem
Erdoğan: YSK’nın kararı kesin, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin YSK’ya referandumun iptaline yönelik başvurusuyla ilgili olarak “YSK’nın kararı kesin bu iş bitti. Millet iradesine saygısızlık hakkın yok” dedi.

YSK’nın CHP’nin referandum iptal başvurusunu reddetmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı, “AYM ve AİHM’in yetki alanında değil. YSK’nın kararı kesin, bu iş bitti.” dedi. “Avrupa, provokatörlere rapor hazırlıyor.” diyen Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs’ta görüşeceğiz” diye konuştu.

A News kanalına konuşan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin itiraz başvurusunu taşıyacağını ifade ettiği Anayasa Mahmekesi ve  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetki alanında olmadığını söyledi. Konuyla ilgili, “YSK’nın kararı kesin, bu iş bitti.” dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu’nun itirazları için ise “Millet iradesine saygısızlık hakkın yok” diye konuştu.

Avrupa’daki ‘Evet’ oranlarını değerlendiren Erdoğan, “Avrupa’nın müdahalesi ters tepti” dedi. AGİT’in raporuna değinen Erdoğan “Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT’in tarafsızlığına nasıl inanayım?” ifadesini kullandı. “Avrupa, provokatörlere rapor hazırlıyor.” diyen Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz” diye konuştu.

 

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Son güncelleme: 18:1920.04.2017
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