Erdoğan’a hazırlık için ‘Denizli Atatürk Stadı’ tabelası söküldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi Denizli Atatürk Stadı girişindeki 'Denizli Atatürk Stadyumu' yazısının bulunduğu tabelanın gece sökülüp TIR'la götürülmesi tartışma yarattı. Kent genelinde tepkilerin büyümesi üzerine tabela yerine geri konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli ziyareti ve toplu açılış töreni için hazırlıklar sürerken, Erdoğan’ın geleceği Denizli Atatürk Stadı’nın tabelasının belediye tarafından indirilmesi büyük tepkilere neden oldu.

Hazırlıklar kapsamında dün akşam Lise Caddesi üzerindeki Denizli Atatürk Stadı’nın girişinde bulunan, stadın isminin yazılı olduğu büyük tabela sökülerek, TIR’a yüklenip götürüldü.

BÜTÜN ŞEHİR AYAKLANDI

Tabelanın sökülmesi bazı kişiler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Denizli Atatürk Stadyumu yazılı tabelanın sökülmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

OTOBÜSLERE SIKINTI OLABİLİRMİŞ!

Tabelanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopterinin Atatürk Stadı’na inip toplu açılış töreninin yapılacağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na gelirken, konvoydaki otobüslerin stattan çıkışında sorun yaratabileceği için söküldüğü iddia edildi.

ÜST ÜSTE TEPKİLER

Gelişme üzerine sosyal medyadan çok sayıda kişi Atatürk isminin sökülmesine tepkisini dile getirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Gülizar Biçer Karaca, gece geç saatlerde Atatürk Stadı tabelasının sökülmesine anlam veremediklerini söyledi. Tabelanın sökülmesine, otobüslerin çıkışta sorun yaşayacağının gerekçe gösterilmesinin anlamlı olmadığını belirten Karaca, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın, Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk isminden elbette rahatsızlık duymayacağını düşünüyorum. Acaba yandaşlık ve yalakalıkta sınır tanımayan birileri durumdan vazife çıkararak böyle bir rezaleti gerçekleştirmiş olabilir mi? Denizli, bu çirkin saldırıya göz yumanları da asla unutmayacaktır” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tabelanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli’ye gelişinde seyahat edeceği otobüsün stadyum içerisine girmesine engel teşkil edeceği için kaldırıldığı, ziyaret sonunda tabelanın tekrar eski yerine konulacağı belirtildi.

CHP’LİLERDEN AÇIKLAMA

‘Denizli Atatürk Stadyumu’ tabelasının kaldırılmasına tepki gösteren CHP’liler stat önünde protestoda bulundu. CHP İl Başkanı Teoman Sancar, tabelanın sökülmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Atatürk adının ciddiyetsizce sökülmüş olması ve dün geceden bu yana kafa karıştıran açıklamalar, yetkililerin vatandaşımızdaki Atatürk hassasiyetini anlayamadıklarından kaynaklanıyor. Yıllardır stadımızın girişinde yer alan ve Atatürk Stadı olarak gönüllerimize yazdığımız Atatürk’ümüzün yer aldığı bu tabelanın toplumun vicdanını incitmeden, insanları germeden, kafalarda şüphe yaratmadan, yarım saatlik bir tamiratla çözülebileceği bir şekilde yapılması gerekirken dün gece alelacele çekicilerle sökülmüş yerinden kaldırılmıştır” dedi.

YERİNE GERİ KONULDU

Vali Ahmet Altıparmak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin tabelanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sonrası asılacağını söylediklerini hatırlatan Sancar, “Bu konudaki yetkililerin şaşırtıcı beyanlarının yanında, alelacele bu tabelanın yerine takılıyor olması CHP’nin, Atatürkçülerin, duyarlı ve sorumlu vatandaşların başarısıdır” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Vali Ahmet Altıparmak’ı suçlarken, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize ziyareti öncesi insanların hassasiyetiyle vatanseverliğiyle, Atatürkçülüğüyle oynuyorsunuz. Neden insanlara yanlış beyanlarla kafa karıştırıyorsunuz? Amacınız nedir? Buradan otobüs geçirmek mi yoksa Atatürk’ün ismini görmek istememek midir, sebebi nedir” diye konuştu.

DHA