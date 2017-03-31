Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’dan Akçatepe’nin ailesine taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe'ye taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi.
17:4431 Mart 2017
Gündem
Erdoğan’dan Akçatepe’nin ailesine taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe'ye taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halit Akçatepenin ölümü ile ilgili yayınladığı mesajda, “Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerindne Halit Akçatepe’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Canlandırdığı karakterle ve sanatçı ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir” ifadelerini kullandı

İLGİLİ HABERHalit Akçatepe hayatını kaybetti… ‘Aç kapıyı Veysel efendi'Halit Akçatepe hayatını kaybetti… ‘Aç kapıyı Veysel efendi'İLGİLİ HABERHalit Akçatepe hayatını kaybetti... 'Meğer Hababam Sınıfı filminde Rıfat Ilgaz'ın kendisini oynamışım'Halit Akçatepe hayatını kaybetti... 'Meğer Hababam Sınıfı filminde Rıfat Ilgaz'ın kendisini oynamışım'İLGİLİ HABERHalit Akçatepe hayatını kaybettiHalit Akçatepe hayatını kaybetti
Son güncelleme: 17:5231.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar