Erdoğan’dan Akçatepe’nin ailesine taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe'ye taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halit Akçatepenin ölümü ile ilgili yayınladığı mesajda, “Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerindne Halit Akçatepe’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Canlandırdığı karakterle ve sanatçı ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir” ifadelerini kullandı

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