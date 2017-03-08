Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

– Bizim için her gün Kadınlar Günü’dür. Kadınlar Günü’nde ne yazık ki bir töreni burada yapmayı planlarken Bursa’dan Ankara’ya gelmeyi planlayan otobüsün kaza yapması nedeniyle 7 hanım kardeşimiz hayatını kaybetti. 30’u aşkın hanım kardeşimiz yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

– Başkanlık sistemi şu 14 yıllık geçmişimizde bize birçok gerçekleri öğretti. Nerede sıkıntı yaşıyoruz. Nerede rahat bir çalışma zemini yakalıyoruz. Bunları öğrenme fırsatı bulduk.

– Bizde muhalefetin huyudur; siz beyaz diyorsanız onlar siyah diyecektir.

– Mevcut sistem ülkede istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanlığında aynı ekolden gelmediğiniz zaman büyük sorunlar oluyor. Biz bu sorunu Sayın Sezer ile yaşadık.

– 14 sene içerisinde ekonomide diğer ülkelerde, batı ülkeleriyle çok ciddi bir yarışın içine girdik.

-Meydanlarda bu cevabı veriyorum. 1 veya 2 tane yardımcım olacak. Bir başkası ise 1 ya da 2 yardımcısı olacak. Yurt dışına gittiğinde ne olacak? O 2 kişiden biri vekaleten ülkeyi yönetecek. Niye, burayı sağlama alabilmek için. Benim 16 Nisan’a kadar ömrümün olduğunu kimse garanti edemez. Bugün 7 tane hanım kardeşimiz Kadınlar Günü’nü anmak için geliyordu fakat onları ebediyete uğurladık. Biz ne diyoruz, ‘kendimize sistem yapmıyoruz. Ülkemizin geleceği için bir sistem inşa ediyoruz’

– 15 Temmuz gecesi ak sütün içindeki o ipliği ayırır duruma geldi benim milletim. Ve o kararlılık halen devam ediyor. Kandil’deki teröristler hayır diyor. Kim bunlar? PKK. Kim diyor? FETÖ’cüler. Bunlar değil miydi 15 Temmuz’da benim milletime karşı darbe girişiminde bulunanlar. Benim vatanımı parçalamak isteyenler bunlar değil miydi? Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan.

– 15 Temmuz aslında çok önemli birşeyi öğretti. Bu işin 40 yıllık bir mazisi var. O gece yapılan bu kalkışma hareketi karşısında bizim milletimizin duruşunda imanı, vatan sevgisini görüyorum. 15 Temmuz’da gövdesini tankların önüne koyan bir nesil var. 11’i hanım kardeşim olmak üzere 249 şehit verdik.

– Ülkemizde 1950’den bu yana 67 yılda 48 hükümet kuruldu. İngiltere’de 15 hükümet kurulmuş, Almanya’da 24 hükümet kurulmuş. ABD’de 17 başkan seçilmiş. Fransa’da 11 cumhurbaşkanı seçilmiş. Bu bir gerçeği gösteriyor. Artık bu iş böyle yürümez.

– Yenikapı ruhu ne yazıkki süreklilik arz edemedi. AK Parti’ye, MHP’ye, CHP’ye, HDP’ye, Saadet Partisi’ne, BBP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Liderlerin gerçekleştiremediği reformu hep birlikte 16 Nisan’da sandıkta gerçekleştirelim.

– Benim 16 Nisan’a kadar ömrümün olduğunu bana kimse garanti edemez. Bugün 7 tane hanım kardeşimiz neşeli bir şekilde Ankara’daki Kadınlar Günü’nü anmak için geliyorlardı. Biz kendimize bir sistem yapmıyoruz. Ülkemizin geleceği için bir sistem inşa ediyoruz.

– CHP işi saptırıp, ‘bunlar rejim değişikliğine gidiyor’ diyor. Böyle birşey yok. Bu iş 1923’te bitmiş. Bir sistem değişikliğiyle ülkemizde geleceği inşa etmenin adımını atıyoruz.

– Görüldüğü gibi son birkaç ay içerisinde gerçekten devletimiz hükümetiyle ve askeriyle, polisiyle, korucularıyla bugüne kadar görülmemiş operasyonlar zincirini devam ettiriyor. Güneydoğu ve Doğu bölgesinde, bugüne kadar girilmemiş veya az girilmiş bölgelerde ciddi başarılar alınıyor. Örgütün lider kadroları o bölgelerde ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte, terör konusunda daha hızlı sonuç alabileceğiz. Şu ana kadar arkasını terör örgütünü alan Eş Başkanlar vardı. Böyle yapılara anında müdahale yapamıyorduk. Başkanlık sistemiyle bunun kararını hemen ve kesin kararını veririz. Bu işler gecikmeye tahammülü olan işler değil. Hükümetin kararlarıyla atılan adımlar var. Birçok taş yerli yerine oturdu. Bu parlamento için de, yerel yönetim için de geçerli. Dokunulmazlığın kaldırılmasını kendileri talep etmişti. Kaldırılmasının ardından kendilerine davet yapıldı, bazıları geldi ifadelerini verdi. Bazıları vermedi gözaltına alındı, bazıları yurtdışına kaçtı.