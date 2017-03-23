Erdoğan’dan erken seçim yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken erken seçimle ilgili soruya, "Seçime gitme kararını parlamento alır" dedi.

“Cumhurbaşkanı’nın fesih yetkisi yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saf tipler var bazıları televizyonlara çıkıyor. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisi yok. Yeni düzenlemeyle beraber böyle bir yetkiye sahip olmadığı gibi ülke erken seçime gitme durumundaysa kararı parlamento alır” dedi.

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Erdoğan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’nın erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Bunu ancak Meclis’te yapabilir. Bunun da oranları var. O oranı yakalayamadığı takdirde bunu da sağlayamaz. Böyle bir seçime gitmek, sadece parlamento ya da Cumhurbaşkanı değil. Aynı anda ikisi de. Böyle bir erken seçim. Sistem olarak uzlaşmanın içine itiyor. Bundan dolayı ülkede istikrar oluyor” ifadelerini kullandı.