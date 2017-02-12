Erdoğan’dan referandum anketi yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'e ziyareti öncesi Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada referandum üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 'Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz' diyen Erdoğan' Bazı anketler gelmiyor dersem yalan olur, asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'e ziyareti öncesi Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada referandum üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 'Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz' diyen Erdoğan' Bazı anketler gelmiyor dersem yalan olur, asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır' diye konuştu.

Erdoğan ayrıca 15 Temmuz’a 16 Nisan’da yanıt verileceğini söyleyerek hayır diyenleri şöyle nitelendirdi: Şu anda Kandil’de olanlarla hareket edenler, onların uzantılarıyla hareket edenler Hayır diyor. Öyleyse benim milletim o Kandil’dekilerle beraber, benim 248 şehidimi şehadete gönderenlerle beraber hareket etmeyecektir….

Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Bazı anketler gelmiyor dersem yalan olur, asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır. Şu anda ben halkımızın cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Bunu halkımıza iyice anlatmamız lazım. Bir taraftan bizler, şahsım, Başbakanımız, ilgili bakanlarımız televizyonlarda artık bunları anlatmaya başladılar. Broşürler halkımıza ulaştırılmaya çalışılıyor. Şunu da Aksaray’da gördüm. Şu anda daha araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu kapmış. Kaptığı şey nedir? Tabii ki evet diyorlar. Sıkıntıları da, halkımız da hakikaten işin ucunun nereye vardığını çok iyi biliyor. Bir taraftan ülkeyi parçalamaya çalışan bölücü terör örgütü ve birlikte hareket ettikleri var. Bölücü terör örgütü ne diyor? Hayır diyor. Dolayısıyla şu anda Kandil’de olanlarla hareket edenler, onların uzantılarıyla hareket edenler Hayır diyor. Öyleyse benim milletim o Kandil’dekilerle beraber, benim 248 şehidimi şehadete gönderenlerle beraber hareket etmeyecektir. Onlara da 16 Nisan’da “Evet” demek suretiyle gereken cevabı verecektir. 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz’un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz’a önemli bir çıkışı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz’un yanında yer almaktadır. Bunu kimse sağa sola çekmesin.