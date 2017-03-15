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Erdoğan’ın açılış törenindeki 60 polis zehirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği açılış töreninde görev yapan yaklaşık 60 polis gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
20:3215 Mart 2017
Gündem
Erdoğan’ın açılış törenindeki 60 polis zehirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği açılış töreninde görev yapan yaklaşık 60 polis gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, açılış töreninde görevli kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 60 polis yedikleri kumanyadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tören bittikten yaklaşık yarım saat sonra çok sayıda polisin karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti ile tören alanındaki 112 Acil Servise başvurması üzerine olayın ortaya çıktığı aktarıldı. Zehirlenen polis memurları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi ve çeşitli özel hastanelere kaldırıldılar.

Alınan bilgilerde, polislerin öğlen tören alanında dağıtılan kumanyalardaki kavurmadan zehirlenmiş olabilecekleri iddia edildi.

Öte yandan, olayın duyulması üzerine İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen’de, Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

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