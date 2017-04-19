Erdoğan’ın balkon konuşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar gecesi kendisiyle özdeşleşen 'balkon konuşmalarının' en farklısını yaptı. Şimdiye kadar yaptığı tüm balkon konuşmalarını, YSK'nın açıklamasının ardına bırakan Erdoğan, referandum gecesi ise deyim yerindeyse alel acele kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın bu konuşması şimdiye kadarki en 'hırçın balkon konuşması' olmasıyla da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandumun ardından YSK kararının beklemeden İstanbul’da Huber Köşkü’nde yaptığı ‘balkon konuşmasında’ sarf ettiği “Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti” sözleri tartışılmaya devam ediyor. Erdoğan’ın yaptığı bu ‘aceleci’ konuşmaya ilk tekpi CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın son balkon konuşması için “YSK kesin kararını açıklamadan, ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' açıklaması doğru bir açıklama değil. Herkesin hukuk içinde kalması, hukukun üstünlüğünü savunması lazım. Bu açıklama, tek adam rejiminin Türkiye'ye ne tür maliyetler yükleyeceğinin de bir göstergesidir. Kucaklayıcı bir açıklama değil, kin ve öfke birikiminin dışavurumu bu” dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması akıllara Erdoğan’la özdeşleşen ‘balkon konuşmaları tarihini’ getirdi. İşte şimdiye kadar; AKP Genel Başkanı olarak 10, Cumhurbaşkanı olarak ise 3 seçimi geride bırakan Erdoğan’ın ‘balkon’ performansı….

Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak ilk seçimini 3 Kasım 2002’de yaptı. Bir yaşını henüz doldurmuş olan partisi o dönem oyların yüzde 34’ünü alarak tek başına iktidar çoğunuluğunu elde ederek Meclis’e girdi. Erdoğan seçim gecesi yaptığı ilk konuşmasında ‘ılımlı’ mesajlar verdi. Zafer kazanan lider olarak yaptığı ilk açıklamasında herkese sağduyu çağrısında bulunan Erdoğan “İlk işimiz AB düzenlemelerini yapıp üyelik tarihi almak. IMF ile ciddi meselemiz yok. Ben sessiz çoğunluğun sesi kimsesizlerin kimiyim” dedi.

2003 ARA SEÇİMİ: ILIMLI MESAJ

Seçim yasağı nedeniyle 2002’de Meclis’e giremeyen Erdoğan, 2003 Mart’ında Siirt’teki ara seçimle parlamentoya girmeye hak kazandı. Siirt’te oyların yüzde 84.75’ini alan partisi AKP hem üç sandalyeyi hem de Genel Başkanı’nı kazandı. DEHAP’ın boykotu yüzünden katılımın düşük olduğu seçim sonrası Erdoğan balkon konuşması yapmadı ama kendine yakın gazeteciler vasıtasıyla ‘ılımlı’ tutumunu sürdürdü.

2004 YEREL SEÇİMİ: İSTİKRARDAN YANAYIM ÖZAL GİBİ YAPMAM

AKP’nin ilk yerel seçimi olan 2004 mahalli idareler seçiminde oyunu artırarak yüzde 43.1’e yükselten Erdoğan seçim sonrası yaptığı konuşmada yine ‘istikrar’ vurgusu yaptı. Erdoğan “erken/baskın genel seçim olur mu?” sorularına “Özal yaptı, istikrarsızlık geldi. Ben yapmam” diye yanıt verdi.

2007 GENEL SEÇİMİ BALKONDAN DÜNYAYA ‘İSTİKRAR’ MESAJLARI

Erdoğan yüzde 46,58 oy olarak sandıkta adeta şov yaptığı 2007 genel seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında da ‘istikrar’ mesajları vermeyi sürdürdü. Görkemli kalabalığa seslenen Erdoğan o gece yaptığı açıklamada “ Türkiye genel seçimlerini tamamlamış milli irade hür ve şeffaf bir ortamda sandıklara yansımıştır. Vatandaşlarınımızn huzur ve güven içinde demokratik tercihlerini ortaya koymasından büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemize, milletimize, demokratik hayatımıza hayırlı olsun. Demokrasimizi ve Cumhuriyetimkiz daha da güçlenerek çıkmıştır. Bui seçimde kazanan milletimiz geleceğimiz güven ve istikrar olmuştur. Bu başarı bizi şımartmak yerine omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırmıştır” dedi.

2007 REFERANDUMU TERÖRÜN GÖLGESİNDE

Temmuz seçiminden 2 ay sonra yapılan ve halka “Cumhurbaşkanı’nı siz seçmek ister misiniz?” diye sorulan referandum ise yine Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlandı. Ancak sandıktan yüzde 69 ‘evet’in çıktığı referandum gecesi terörün gölgesinde geçti. Hakkari’nin Dağlıca köyündeki PKK baskınında 12 asker şehit oldu. Türkiye gün boyunca bölgeden gelen acı haberlere kilitlendi. Referandum sonrası yapılması planlanan ‘zafer konuşması da yapılmadı.

29 MART 2009 AKP İLK KEZ KAN KAYBETTİ AMA ERDOĞAN ILIMLI MESAJLARINI SÜRDÜRDÜ

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen oyu yüzde 38.8’e düştü. Seçim gecesi ‘moral bozukluğu’ içerisinde AKP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ”Bu akşam sayımlar bittikten sonra neticelenecek olan seçimin sonucundan da tabii ki mesajı alacak, ona göre, bundan sonraki süreçte dersimizi daha farklı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Başarıdan da başarısızlıktan da ders çıkarmayı, siyasetin kalite kazanması için önemli buluyoruz. Ortaya çıkacak sonucun, millete, ülkeye ve tüm yerel yönetimlere hayırlı olmasını diliyorum.Aslında bugün sevinçliyiz. Millet iradesi bir kez daha ülkemizin demokratik olgunluğuna yakışan bir şekilde tecelli etti” dedi.

2010 REFERANDUMU… ERDOĞAN’DAN DEMOKRASİ MESAJLARI: EVET DİYEN DE HAYIR DİYEN DE KAZANDI

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrası Erdoğan demokrasi mesajları verdi. Yüzde 57.8’le ‘evet’in çıktığı sandık sonrası konuşan Erdoğan “Kazanan demokrasimiz olmuştur. Bugün ‘evet’ diyenler de, ‘hayır’ diyenler de kazanmıştır. Evet, hayır ve sandığa gitmeyenin iradesi de saygı değerdir. Kaybeden vesayetçi anlayıştır. Darbe heveslerinin hevesleri kursağında kalacaktır. Sonuç, bir partiye güvenoyu değildir. Hesaplaşma yaşanmamıştır. Destek veren CHP’li MHP’li BDP’li BBP’li Saadet Partili kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

2011 SEÇİMLERİ: 74 MİLYONUN HÜKÜMETİ OLACAĞIZ

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde de AKP %46,58 oy oranı ile adeta gövde gösterisi yaptı. Erdoğan o gece yaptığı balkon konuşmasında da ‘istikrar mesajları vermeyi’ sürdürdü. Erdoğan o gece yaptığı balkon konuşmasında şunları söyledi “Bugün millet sandığa gitmiş, mührü eline almış ve son kararı vermiştir. Millet bütün soru işaretlerine net olarak son noktayı koymuştur. Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Roman, Laz kardeşim, 74 milyon kazanmıştır. Bugün benim işçim, memurum, emeklim, çiftçim, engellim, genç kardeşlerimiz, yavrularımız kazanmıştır. Yoksul, kimsesiz kardeşim kazanmıştır. Bugün mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır. İnanın bugün istanbul kadar, Saraybosna kazanmıştır. İzmir kadar Beyrut kazanmıştır. Diyarbakır kadar, Batı Şeria, Gazze kazanmıştır. Bugun Türkiye kadar, Ortaoğu, Kafkaysa, Balkanlar kazanmıştır. Bugün demokrasi kadar, barış, adalet ve istikrar kazanmıştır. Çetelerin istikamet çizdiği Türkiye, Allahın izniyle, milletin takdiriyle artık geride kalmıştır. Kardeşlerim, benim milletim tartışmasız şekilde kazanmıştır. Türkiye’nin önünü yeni, yepyeni tertemiz bir sayfa açılmıştır. Şundan herkesin emin olmasını istiyorum. Önceki AK Parti hükümetinde olduğu gibi, yeni AK Parti hükümeti de 74 milyonun hükümeti olacak”

FETÖ’NÜN GÖLGESİNDE BİR SEÇİM 2014 YEREL SEÇİMLERİ: ERDOĞAN’DAN BİRLİK OLALIM ÇAĞRISI

17 Aralık 2013 günü yapılan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan tartışmaların gölgesinde girilen 29 Mart 2014 yerel seçiminde ise AKP oyların %42,87’sini alarak ‘birinciliği’ sürdürdü. AKP 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilde belediye başkanlığını aldı. Erdoğan o gece balkondan yaptığı konuşmada ise “Kaset siyaseti bitti” dedi. Sonradan FETÖ olacak devlet içerisindeki Gülen yapılanmasına yönelik mücadele mesajları veren Erdoğan “Siz yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesine sahip çıktınız. Bu şehitlerin kanıyla yoğrulmuş toprakları, biz Pensilvanya’ya veya onun buradaki hain uzantılarına teslim etmeyiz… Gelin yeni bir sayfa açalım, bu yeni sayfada Türkiye sevdası her şeyin üzerinde olsun”

AĞUSTOS 2014… ERDOĞAN ÇANKAYA’YA ÇIKTI HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla son kez girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de zaferle çıktı. 10 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 51.79 oy olarak cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan balkon konuşmasında yine birlik ve beraberlik mesajları verdi. Erdoğan “İnanıyorum ki muhalefet bugünden itibaren politikalarını gözder geçirecek ve yeni Türkiye ile örtüşen bir siyaset tarzı inşa edilecektir. Bize oy vermeyenler, bize sevmeyenler bu seçimin mağlubu değildir. Bugün onlar da kazanmıştır. Bugün yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini hep birlikte başlatalım. Eski tartışmaları eski Türkiye’ye bırakalım. Uzun yıllar boyunca demokrasinin üzerinde bir vesayet aracı olarak muhafaza edilmeye çalışılan Çankara, bugün milli iradenin tam egemenliği altına girmiştir” dedi.

7 HAZİRAN SONRASI KAMERALAR ÖNÜNE ÇIKMADI 1 KASIM GECESİ MESAJ YAYIMLADI

Erdoğan, Cumhurbaşkanı ancak ‘gölge AKP Genel Başkanı’ olarak girdiği 7 Haziran 2015 genel seçiminden sonra ise sandıktan istediği sonucun çıkmaması üzerine uzun süre kameraların karşısına çıkmadı. AKP’nin iktidarı yitirdiği haziran seçimi sonrası açıklama yapmayan Erdoğan, partisinin yeniden ‘sahalara’ döndüğü 1 Kasım 2015 gecesi ise Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun balkon konuşmasına yazılı mesajıyla destek verdi. Erdoğan mesajında yine ‘istikrar’ mesajları verdi.