Erdoğan’ın Düzce konuşmasına CHP’den jet yanıt: Siz o tarihte neredeydiniz Sayın Erdoğan?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe gecesine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Tezcan, "Erdoğan iftiraya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Düzce 6. Olağan İl Kongresi’nde darbe gecesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Bu açıklamalara yanıt CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’dan geldi.

Tezcan açıklamasında şöyle dedi:

“ERDOĞAN İFTİRAYA DEVAM EDİYOR

Bir yılı daha geride bırakıp yeni yıla girerken, yılın son gününü polemik ve tartışmayla geçirmemeyi umuyorduk.

Ancak 2017 yılını kutuplaşma, çatışma, kamplaşma yılı haline getirme konusunda elinden geleni yapan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son gününde de millete huzur vermeme konusunda kararlı görünüyor.

Herkesin yeni bir yıla huzur, umut ve iyi dileklerle girmeyi arzuladığı ve hazırlandığı bugün Erdoğan yine iftira dolu saldırılarına devam etmiş. Genel Başkanımızın darbe gecesi nerede olduğunu soruyor.

“UÇAKTAN İNMEDEN TUTUMUNU ORTAYA KOYMUŞTUR”

Sayın Erdoğan, Genel Başkanımızın darbe gecesi nerede olduğu ve ne yaptığı tarihin takdir sayfasında yerini almıştır. Darbe gecesi daha uçaktan inmeden “darbe kim tarafından yapılmış olursa olsun karşı çıkacağız, darbeye karşı demokrasiyi korumak hepimizin görevidir” diyerek tutumunu ortaya koymuştur. Bunun en canlı tanığı halen yardımcınız olan Hayati Yazıcı'dır. Siyasetin ikbal ve istikbal hırsı vicdanını köreltmemişse o geceyi bütün açıklığıyla anlatır. Sayın Genel Başkanımız aynı kararlılıkla hepimize darbeye karşı direnme talimatı vermiştir.

“SİZ CAN GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMA ALMADAN ORTAYA ÇIKMAMIŞTINIZ”

Siz o gece devletin koruma ordusu ve kara hava koruma araçlarından oluşan koruma filosu ile kendi can güvenliğinizi sağlama almadan ortaya çıkmamıştınız. Darbe bastırıldıktan, havaalanı güvenliği sağlandıktan sonra Atatürk havaalanına inmiştiniz. Siz koruma filosu ile korunurken Sayın Genel Başkanımız da Bakırköy Belediye Başkanının evindeydi. Koruma filosu falan da yoktu.

“BAŞBAKANINIZ SAKLANACAK YER ARARKEN BİZ TBMM’DEYDİK”

Sayın Erdoğan sizin Başbakanınız o saatlerde Ilgaz Tünelinde saklanırken, saklanacak adresler ararken, biz Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeydik. Henüz hiçbir milletvekili gitmemişken Meclise ilk gidenler bizdik. Orada “tankın üstüne çıkma zamanıdır” diyen bizdik. Mecliste parti ayrımı gözetmeksizin birlikte sabaha kadar bombaların altında direnenler bizlerdik.

“SİZ O TARİHTE NEREDEYDİNİZ?”

Genel Başkanımız 16 Temmuz günü, havayolları kapalı olduğu halde bütün imkanları zorlayarak İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla gelip TBMM genel kuruluna katılmış ve darbeye karşı konuşma yapmıştır. Siz o tarihte neredeydiniz Sayın Erdoğan? Emrinizdeki onca koruma filosuna rağmen “güvenlik gerekçesiyle” Ankara'ya gelmekten korktunuz. Genel Kurula katılmadınız. Ankara'ya ancak 4 gün sonra geldiniz.

Güvenlik önlemi alma hakkı sadece sana mı ait Sayın Erdoğan? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk andan itibaren darbeye karşı duruşu vicdan ve izan sahibi herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Kendileri için, devletin koruma ordusu, koruma filoları ile havada ve karada korunmalarına karşın 4 gün başkente gelememeyi mubah görenler, tünelde ya da havaalanı hangarlarında saklanmayı konu etmeyenler, ana muhalefet partisi genel başkanının o geceyi bir belediye başkanının mütevazı evinde geçirmesine laf söylemektedir. Bu kuşkusuz izan yokluğu değil sadece vicdan körlüğüdür.

Bu tablo, darbeye karşı ortak duruş göstermeyi, diktatöre karşı teslimiyete dönüştürme hevesinin boşa çıkması üzerine çılgına dönen bir hırsın çöküş tablosudur.

2017 yılın son gününde de devam eden bu iftiraların artık 2017 yılı ile birlikte ülke gündeminden çıkmasını, huzurlu bir yeni yıla kavuşmayı diliyoruz.”