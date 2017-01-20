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Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li vekil, Twitter’da ‘Yeliz’ ismiyle açtığı sahte hesap sosyal medyayı salladı: Bıyıklı Yeliz istemiyoruz!

Erdoğan'ın şoförüydü, sonradan AKP'den vekil olmuştu. Dünkü Genel Kurul'dan 'Yeliz' ismiyle canlı yayın yapınca, ifşa oldu sosyal medyayı salladı!
11:3720 Ocak 2017
Gündem
Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li vekil, Twitter’da ‘Yeliz’ ismiyle açtığı sahte hesap sosyal medyayı salladı: Bıyıklı Yeliz istemiyoruz!
Erdoğan'ın şoförüydü, sonradan AKP'den vekil olmuştu. Dünkü Genel Kurul'dan 'Yeliz' ismiyle canlı yayın yapınca, ifşa oldu sosyal medyayı salladı!

Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam ‘başkanlık anayasası’ olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifi görüşülürken herkesin dikkatini çeken bir olay yaşandı.
@yelizadeley kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Twitter kullanıcılarında şaşkınlık yaratan bu durum kısa sürede tartışma yarattı. Çünkü Meclis’te bu isimde bir Milletvekili bulunmuyordu.

Ama kısa bir süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı’nın, @yelizadeley adıyla sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden de Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Hesap bu durumun ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.

Hesap kapatılsa da sosyal medyada olay çığ gibi büyüdü. İşte atılan o tweetler:

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