Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li vekil, Twitter’da ‘Yeliz’ ismiyle açtığı sahte hesap sosyal medyayı salladı: Bıyıklı Yeliz istemiyoruz!

Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam ‘başkanlık anayasası’ olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifi görüşülürken herkesin dikkatini çeken bir olay yaşandı.
@yelizadeley kullanıcı adıyla bir Twitter hesabının Genel Kurul salonunun içinden Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Twitter kullanıcılarında şaşkınlık yaratan bu durum kısa sürede tartışma yarattı. Çünkü Meclis’te bu isimde bir Milletvekili bulunmuyordu.
Ama kısa bir süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı’nın, @yelizadeley adıyla sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden de Periscope yayını yaptığı anlaşıldı. Hesap bu durumun ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.
Hesap kapatılsa da sosyal medyada olay çığ gibi büyüdü. İşte atılan o tweetler:
Tamam Yeliz olma dedik ama bu kadar HAMDİLİK de biraz fazla. Bunun bir arası yok mu, ne bileyim Fikret olabilir, Mükerrem olur pic.twitter.com/K9LlvpI67l
— hakan demir (@suyorumcusu) 20 Ocak 2017
Eski Türkiye’de YELİZ vs Yeni Türkiye’de YELİZ. pic.twitter.com/424xW4ies5
— Atilla Kıbrıslıoğlu (@OperationAtilla) 19 Ocak 2017
Tamam Yeliz olma dedik ama bu kadar HAMDİLİK de biraz fazla. Bunun bir arası yok mu, ne bileyim Fikret olabilir, Mükerrem olur pic.twitter.com/K9LlvpI67l
— hakan demir (@suyorumcusu) 20 Ocak 2017
Aylin Nazlıaka ya saldıran kripto FETÖ cü AKP li Enç ten sonra AKP de #Yeliz skandalı
AKP li Erkek vekil kadın rumuzlu yla canlı yayın yapti pic.twitter.com/FL2YsTFyBv
— Halitisci (@Halitisci) 19 Ocak 2017
Doğan görünümlü Şahin “yeliz”pic.twitter.com/8kROQVTjgq
— [FREEDOM] ® (@sollcephe) 19 Ocak 2017
Ahmet Hamdi demesi çok uzun oluyor, bizde kısaca #YELİZ diyoruz. pic.twitter.com/eiJPr39zyP
— Baran Can Akkaya (@BaranCanAkkaya1) 20 Ocak 2017
Bıyıklı Yeliz istemiyoruz !!!
— ONUR (@onuru35) 20 Ocak 2017
FETÖ TWEETLERİNİ SİLMEMİŞ
Son güncelleme: 11:5020.01.2017