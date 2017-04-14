Erdoğan’ın ‘eyalet açıklaması’ yeniden gündemde

Devlet Bahçeli'nin 'eyalet' çıkışının ardından "Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıl önce canlı yayında yaptığı 'eyalet açıklaması' yeniden gündeme geldi. İşte Erdoğan'ın 'eyalet sisteminden korkmamalıyız' başlıklı o konuşması...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine sert tepki göstermiş ve “Cumhurbaşkanı da buna ses çıkarmıyor kabulleniyorsa, o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşünceleri olan ülkücülerin kararı ne olabilir?” demişti. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dün akşam yanıt geldi. Katıldığı televizyon programında Bahçeli’nin sözlerini değerlendiren Erdoğan “Danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok.” dedi.

4 YIL ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ancak Erdoğan’ın bu açıklaması akıllara; 2013 yılında yaptığı ‘eyalet’ çıkışını getirdi. O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan katıldığı Kanal D ve CNN Türk canlı yayınında gazeteciler Taha Akyol, Enis Berberoğlu, Hande Fırat ve Hakan Çelik’in sorularını yanıtlamış ve çarpıcı yorumlarda bulunmuştu.

EYALET SİSTEMİ İÇİN 2023’Ü ÖNERMİŞTİ!

O dönem sürdürülen çözüm sürecinden, iç ve dış meselelere değinen Erdoğan, “Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır” demiş ve 2023 yılını işaret etmişti. Eyalet sistemi için Osmanlı’yı örnek gösteren Erdoğan o dönem yaptığı konuşmada da MHP’yi eleştirmişti. Erdoğan “Eyalet yapılanması süratle kalkınmayı getirir. Bu güçlenme alametidir. Güçlü Osmanlı’da Lazistan eyaleti var Kürdistan eyaleti var. Güneyde başka eyaletler var. MHP bir taraftan Osmanlı’nın devamıyız diyeceğiz diyecek ama bir taraftan da Osmanlı’nın uygulamalarına karşı çıkacak. MHP’nin endişesi eyalette başka bir etnik unsur seçimi kazanırsa ne olacak. O zaman sen de gir kazan. Bizim öyle bir endişemiz yok. 81 ilin 81’inde belediyemiz var.Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalı. Siz eyalet sisteminde de bu üniter yapıyı koruyabilirsiniz. Demokraside ekonomik kalkınmada güçlü bir Türkiye’den bahsediyoruz.” yorumunda bulunmuştu.