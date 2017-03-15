Erdoğan’ın Hollanda Başbakanı Rutte’yi övdüğü konuşma sosyal medyada gündem oldu!

Hollanda ile yaşanan kriz sonrası Erdoğan'ın Srebrenitsa Katliamı'ndan Hollanda'yı sorumlu tutması akıllara 2013 yılında yaptığı ve Hollanda Başbakanı Rutte'ye yaptığı övgüleri getirdi. O konuşma sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Hollanda ile yaşanan kriz sonrası Erdoğan'ın Srebrenitsa Katliamı'ndan Hollanda'yı sorumlu tutması akıllara 2013 yılında yaptığı ve Hollanda Başbakanı Rutte'ye yaptığı övgüleri getirdi. O konuşma sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Srebrenitsa Katliamı 1995 yılında gerçekleşmişti. Erdoğan Srebrenitsa Katliamı’ndan bugün Hollanda’yı sorumlu tutuyor. Sosyal medyada ise halk soruyor: “Madem Srebrenitsa Katliamı’ndan Hollanda sorumlu Erdoğan 2013 yılında yaptığı konuşmada neden Hollanda’ya övgüler düzüyordu?” Halit İşçi, attığı tweette “Erdoğan’ın 2013 yılında yaptığı konuşmasını paylaşarak Srebrenica Katliamını 1995. Erdoğan’ın Hollanda’ya Övgüler yağdırdığını tarih 2013. Demek ki sorun İslam ya da Türklük değil miting izniymiş.” diyerek tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada tekrar gündeme gelen Erdoğan’ın aynı Hollanda başbakanına yaptığı övgü dolu konuşmalar…