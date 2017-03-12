“Erdoğan’ın mitingine aile boyu katılacaksınız” talimatı

AKP’li Dilovası Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli mitingi için seferber oldu Belediye tüm çalışanlarına “Açılış törenine ailelerinizle birlikte katılın” yazısı gönderdi

AKP’li Dilovası Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli mitingi için seferber oldu Belediye tüm çalışanlarına “Açılış törenine ailelerinizle birlikte katılın” yazısı gönderdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bugün Kocaeli'de yapacağı açılış programlarına, belediye çalışanlarının aileleri ile birlikte katılmaları zorunlu tutuldu. Erdoğan Kocaeli'de, ‘' 8. Açılış Bayramı'' adı verilen törenlere katılacak. Valilik, kamu kurumları ve belediyeler tarafından yapılan 851 milyon liralık 223 yatırımın toplu açılışını yapacak. Erdoğan'ın katılacağı Demokrasi Meydanı'ndaki tören ve miting için, AKP'li belediyeler ve teşkilatlar da seferber oldu.

9 mart'ta personele gönderildi

AKP'li Kocaeli Dilovası Belediyesi ise, Erdoğan'ın mitingine belediye çalışanlarının yanı sıra, çalışanların ailesinin de katılımını zorunlu tuttu. Dilovası Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına gönderilen duyuruda, belediyede çalışan tüm personelin ailesinin de mitinge katılması gerektiği belirtildi. 9 Mart'ta personele gönderilen Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Fazil Polat imzalı yazıda şöyle denildi: “12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye geliyor. Kocaeli Valiliği, kamu kurumları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamladığı yatırımların açılışı, Kocaeli'nin hizmetine sunulacak. Açılış törenine kurumumuzda çalışan (memur, işçi, taşeron) tüm personelin aileleriyle birlikte katılımı gerekmektedir.”