Erdoğan’ın oteline F-16’larla keşif

Akıncı iddianamesine göre, 12 Temmuz'da Diyarbakır, 13 Temmuz'da Ankara'dan kalkan toplam 4 F-16'nın Erdoğan'ın kaldığı otelin fotoğraflarını çekerek üslerine döndükleri belirtildi. Yani Erdoğan'ın otelinin yerini F-16'lar belirlemiş.

11 Temmuz darbe girişimine ilişkin dün açıklanan Akıncı iddianamesinde 45 şüpheli hakkında, “Anayasa’yı TBMM’yi ve hükümeti yıkmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast, 77 kişiyi öldürmek, öldürmeye

teşebbüs etmek” suçlarından 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Darbe gecesi yaşananların saat saat anlatıldığı iddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gece bulunduğu otelin yerini darbecilerin nasıl öğrendiği de ortaya çıktı.

GÜNLER ÖNCESİNDEN KEŞİF YAPMIŞLAR!

İddianamede, Erdoğan’ın kaldığı otele F-16’lılarla günler öncesinden keşif yapıldığı ortaya konuldu. Dosyaya göre; 12 Temmuz’da Diyarbakır, 13 Temmuz’da Ankara’dan kalkan toplam 4 F-16’nın Erdoğan’ın kaldığı otelin fotoğraflarını çekerek üslerine döndükleri vurgulandı. Darbe gecesi Erdoğan’ın uçağını engellemek için kalkan ancak başarılı olamayan iki F-16’nın ise mühimmat yüklü olduğu vurgulandı. Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimini organize eden Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in, darbe gecesi 23.00 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi’ni telefonla aradığı ve Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı yerin koordinatlarını, CAS programı yardımıyla şüpheliler Ali Pehlivan ve Veli Bilgin’den aldığı kaydedildi.

TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

15 Temmuz gecesi bu kez iki uçağın yeniden hem de mühimmat yüklü olarak havalandığı ortaya çıktı. Pilotların telsiz konuşamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak pilotlara tarif ediliyor. Milliyet’in haberine göre; konuşmalar özetle şöyle:

FİLO(AHMETTOSUN): Hocam ee vereceğimiz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak kocaman bir uçak Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak.

ŞAHİN2(OĞUZALPER EMRAH): Mutabık

FİLO: Aslanifilo

ASLANKEKREM AYDOĞDU): Filo aslan 1 devam

FİLO: Hocam az önce tarif ettiğim hedefin koordinatını veriyorum hazır mısınız?

ASLAN 1: Hazırız

FİLO: 3954.7520 3250.9308 2927 feet. Hocam sizde gözlük var mı?

ŞAHİN2:Ben de var.

FİLO: Anlaşıldı. Gözlük kullanacaksınız önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz.

ŞAHİN2:Tamam