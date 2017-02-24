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Erdoğan’ın referandum yemeğinde ilginç detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li eski bakan ve milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluşarak “referandum” mesajları verdi. Yemeğe 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle katılamadı. Bülent Arınç'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturduğu bildirildi.
07:4924 Şubat 2017
Gündem
Erdoğan’ın referandum yemeğinde ilginç detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li eski bakan ve milletvekilleriyle akşam yemeğinde buluşarak “referandum” mesajları verdi. Yemeğe 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yurtdışında olması nedeniyle katılamadı. Bülent Arınç'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturduğu bildirildi.

Saat 20.00'de başlayan ve 2 saat süren yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım birlikte katıldı.Hürriyet’in haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde “kış bahçesi” olarak bilinen salonda yapılan yemeğe eski AKP’lilerden Bülent Arınç, Suat Kılıç, Zafer Çağlayan, Sadullah Ergin ve Hüseyin Çelik gibi isimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı başdanışmanlarının katıldığı da öğrenildi.

ABDULLAH GÜL KATILMADI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yurtdışında olması nedeniyle programa katılamadığı belirtildi. Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve bakanlarla aynı masada oturdu. Masada Erdoğan'ın solunda Arınç’ın sağında Başbakan Yıldırım oturduğu öğrenildi. Eski milletvekillerine seslenen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin avantajlarını anlatarak, “daha çok çalışmalıyız” mesajı verdi. AKP'nin yarın kampanya startını vereceği program öncesinde gerçekleşen sürpriz buluşmada ağırlıklı olarak anayasa değişikliği ve referandum sürecinde yapılması gerekenlerin konuşulduğu belirtildi.

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Son güncelleme: 07:5624.02.2017
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