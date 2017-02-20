Erdoğan’ın Sezer çıkışına CHP’den yanıt geldi

CHP'li Barış Yarkadaş: Önce Umre şimdi başörtüsü. Erdoğan yeni mağduriyet yaratmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep’te gerçekleştirdiği mitingde, başbakanlığının ilk yıllarında Merkez Bankası Başkanlığı için Mehmet Şimşek’i düşündüğünü, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Şimşek’i veto ettiğini belirterek, “acaba eşi başörtülü diye mi” sorusunun aklına geldiğini söyledi.

Erdoğan bu sözlerine yanıt CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’tan geldi. Erdoğan’ın bu çıkışını “yeni mağduriyet arayışı” olarak yorumlayan Yarkadaş “Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum yaklaştıkça evet oylarını yükseltebilmek için yine aynı silahı kullanıyor. Önce Umre’ye gidip fotoğraflarını yayınlattı, ardından da hiçbir gerçekliği olmamasına rağmen, Ahmet Necdet Sezer’in dönemindeki atamaları gündeme getirdi” dedi.

“SEZER DURMUŞ YILMAZ’I ATADI”

Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’in Sezer tarafından atanmamasıyla başörtü arasında bağlantı kurmaya çalışmasına da dikkat çeken Yarkadaş, şöyle konuştu; “Erdoğan bir mitingde yaptığı konuşmada eşi başörtülü olan bürokratların atanmadığını söyleyerek, Mehmet Şimşek’in atanamamasının da buna örnek olabileceğini söyledi. Oysa ki bunların hiçbir gerçekliği yok. Cumhurbaşkanı Sezer o dönem eşi başörtülü olan Durmuş Yılmaz’ı, Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasını onaylamıştı.”

“ŞİMŞEK’İN İNGİLİZ PASAPORTU NEDENİYLE ATAMAMIŞTIR”

Yarkadaş, Şimşek’in o dönemde Merkez Bankası’na atanmamasının nedeninin ise, kendisinin çifte vatandaş olması ve İngiliz pasaportu taşıması olabileceğine de dikkat çekerek, “Mehmet Şimşek’in atanamamasının sebebi eşinin başörtülü olması değil, kendisinin İngiliz vatandaşı olmasıydı; Ki aynı zamanda, Mehmet Şimşek’in eşi zaten başörütülü de değildi. Erdoğan yakın tarihi ters yüz ederek yine bir mağduriyet çıkarma gayreti içinde” dedi.

“SEZER MEYDANA ÇIKACAK” HABERLERİ YÜZÜNDEN Mİ?

16 Nisan referandumu öncesinde, Ahmet Necdet Sezer’in “hayır” kampanyasına destek vereceğine ilişkin bazı haberler yayınlandığını da hatırlatan CHP’li Yarkadaş, “Ahmet Necdet Sezer’in hayır kampanyasında yer alacağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine, Sezer her ne kadar bunu doğrulamasa da, Erdoğan muhafazakar kitlenin hassas olduğu konuları kaşıyarak, Sezer’in etki alanını daraltmaya çalışıyor” dedi.

CİHANER DE TWİT ATTI; “ACZİYET İŞARETİ…”

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de, Erdoğan’ın Mehmet Şimşek ve başörtü konulu çıkışına sosyal medyadan tepki gösterdi. Cihaner Twitter hesabından, Erdoğan’ın çıkışını “aciziyet işareti” olarak değerlendirerek, şöyle dedi: “Erdoğan, Sezer’in Mehmet Şimşek’i eşini başörtülü sandığı için atamadığını söylüyor. Oysa Sezer, eşi başörtülü Durmuş Yılmaz’ı atamıştı.Sezer’in Mehmet Şimşek’i başkan yardımcısı olarak atamamasının sebebi de, yardımcılarını yeni atanacak başkanın belirlemesi düşüncesiydi. Bu kadar açık yalan ve başörtüsü sömürüsü acziyetin işareti olsa gerek.”