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Erdoğan’ın torunuyla çekilen fotoğraf 15 Temmuz’a aitmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında torunu Ahmet Akif Albayrak'a Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen ve önceki gün haber sitelerine manşet olan fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

23:428 Nisan 2017
Gündem
Erdoğan’ın torunuyla çekilen fotoğraf 15 Temmuz’a aitmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında torunu Ahmet Akif Albayrak'a Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen ve önceki gün haber sitelerine manşet olan fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak’a Kur’an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafla ilgili sorulan soruya canlı yayında cevap verdi.

Erdoğan, fotoğrafın 15 Temmuz gecesine ait olduğunu ifade etti.

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